Luego de haber pasado meses de haber confirmado su retiro del fútbol profesional, en Colo Colo aún no se rinden en sus intentos de hacer cambiar de idea a Claudio Bravo y gestar su vuelta a las canchas para que vista una vez más la camiseta alba.

Pese a que la idea del ahora exgolero y capitán de la Selección Chilena es seguir disfrutando de su nueva vida, no deja de mencionar que para él, el “Cacique” es prácticamente su vida.

Esta vez, en un extracto del programa El Legado de TNT Sports, el histórico bicampeón de América con La Roja volvió a hacer hincapié en su amor por el popular: “Vida, para mí Colo Colo es vida”, declaró.

En esa línea, añade que: “Todo lo que tengo y he construido ha nacido desde ahí. Si no hubiese llegado a Colo Colo no hubiese tenido la posibilidad de construir esta vida, por ejemplo”.

¿Saldrá Claudio Bravo del retiro para jugar por Colo Colo?

Claudio Bravo no escatimó en elogios para el club que lo vio nacer, agregando: “Si hubiese ido a otro club no sé si hubiese podido debutar. Fue una situación que marcó un antes y un después”.

Claudio Bravo es el gran anhelo de Colo Colo para el 2025

Finalmente, rememoró sus viejas anécdotas como juvenil de Colo Colo en la época de la quiebra: “Viviste también eso del club en la quiebra y que siendo cabros chicos escuchábamos conversaciones en las que decían que no podían pagar”.

“Ahora entiendo eso y es lo jodido, porque el club estaba en quiebra. Me tocó estar en esas reuniones, escondido en un casillero y con frío”, sentenció.