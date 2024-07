Humberto Suazo es considerado uno de los grandes ídolos en el Monterrey de México. El delantero nacional dejó una gran huella suya marcada en la historia del club y que, actualmente, los hinchas Rayados no olvidan. No obstante, quienes fueron excompañeros del Chupete, también hablan muy bien de él.

Jesús Zavala, excompañero de Humberto Suazo en el Monterrey, reveló uno de los lados más humanos del Chupete. A través de un podcast llamado Te Falta Fut, contó cómo era en la interna el exseleccionado nacional, a quien pese a la cercanía que tenía con el goleador, lo encontraba por momentos muy raro de presencia.

“Era raro, rarísimo. Hubo un tiempo que fue mi compañero de cuarto, me llevaba muy bien con él, es súper buena onda, pero tenía sus momentos ratos. De repente andaba enojado, de repente andaba de buenas, no sabías cómo iba a llegar”, comenzó describiendo su relación con Humberto Suazo.

Dentro de esos mismos detalles, Jesús Zavala siguió su relato: “En la cancha, eso sí, él nos hacía que lo regañáramos o le gritáramos si hacía algo mal. Yo creo que por eso funcionó mucho ese equipo, nos decíamos las cosas de frente y nos exigíamos”, detallaba al respecto.

Humberto Suazo en el Monterrey de México. (Foto: Getty Images)

El día que Humberto Suazo le pasó dinero

Sin embargo, el exfutbolista de Rayados contó el lado más humano del Chupete con una anécdota cuando Zavala se estaba recién iniciando futbolísticamente. “Cuando se enojaba, se enojaba, pero hubo un momento cuando yo empezaba y todavía no ganaba muy bien en el que me dijo ‘vamos a McAllen’, le dije que no tenía dinero, pero me pidió que le hiciera compañía. Íbamos en la carretera y sacó mil dólares. Me dijo ‘ten flaco’”, expresó.

Pero el relato no quedó ahí, dado que, además, agregó “me dijo que me los gastara, ‘es para que compres, quiero que te los gastes en ropa o lo que necesites, no en pendejadas’. Siempre fue muy humano, era especial pero muy humano, cuando me empezó a ir mejor, apoyó a otros chavitos”, cerró.

Los números de Suazo en Monterrey

Los delantero de 43 años disputó un total de 255 partidos con la camiseta del Monterrey en el fútbol mexicano. Anotó 121 goles y entregó 71 asistencias entre los años 2007 y 2014, cuando disputó su última temporada.

Su mejor registro con los Rayados se dio en la temporada 2010/2011, donde sumó un total de 43 partidos, anotó 25 y dio diez asistencias.