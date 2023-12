Alexis Sánchez cerró un 2023 con más dudas que certezas. El delantero nacional tuvo un segundo semestre irregular y que hasta pone en duda su continuidad en el Inter de Milán.

El delantero de la selección chilena ha asumido un papel secundario en el elenco de Simone Inzaghi. La irregularidad y las lesiones han llevado al fondo al ‘Niño Maravilla’. A tal punto que solo ha sumado cinco partidos como titular y además marcó dos goles en su retorno al nerazzurri.

Por lo mismo en Francia no dejaron pasar la chance de despedazar al delantero oriundo de Tocopilla. En esta ocasión fue el periodista Daniel Riolo que se lanzó con todo contra el goleador tras no renovar en el Marsella y decidir su retorno a Italia. Incluso deslizó que su situación es tan crítica que no podrá pelear un puesto de titular nuevamente.

“Fue un jugador esencial en el Olympique Marsella la temporada pasada. Pero el Inter no lo retuvo porque los directivos pensaban que estaba al final de su carrera por ser suplente. Acá (En Francia) fue titular pero regresó al Inter y ahora ni siquiera aparece en las rotaciones del equipo. Está al fondo del vestuario”, expresó el comunicador en el programa After Foot de RMC en Francia.

Encuesta ¿En qué equipo Alexis Sánchez alcanzó su mejor rendimiento? ¿En qué equipo Alexis Sánchez alcanzó su mejor rendimiento? Barcelona Arsenal Inter Marsella Colo Colo River Plate YA VOTARON 3 PERSONAS

¿Qué pasará con Alexis Sánchez?

De momento se indica que respetará su contrato hasta junio del 2024. El deseo del chileno es ganar al menos un título con el Inter. Tras ello, disputará la Copa América con la Roja.

Ya para la siguiente temporada todo indica que dejará el Inter, ya que no hay indicios de una posible extensión de contrato. Ante esto asoman opciones desde México, Estados Unidos y Arabia Saudita.