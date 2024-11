La Selección Chilena vive uno de los momentos más delicados de los últimos años y actualmente se encuentra en el último lugar de la tabla de posiciones hacia el próximo Mundial de Norteamérica 2026.

Ricardo Gareca sabe que está con el agua hasta el cuello y el partido ante Venezuela de este martes representa la última chance de soñar con llegar a la próxima cita mundialista por muy complicado que se vea en este momento.

La Roja y Gareca pasan por un duro momento. | Foto: Photosport

Uno que barrió el piso con el estratega fue Marco Sotomayor, quien en Círculo Central prendió el ventilador: “Es perturbadora la presencia de Gareca porque no trabaja, no les saca rendimiento a jugadores y no tenemos a los peores de Sudamérica”, dijo.

“¿A qué vino, a afanar? ¿A tomar sol en Juan Pinto Durán? ¿A reírse de nosotros? Con las declaraciones que ha hecho, el manejo que ha tenido en el plantel… Empezó con Brereton descalificándolo porque no hablaba inglés, después con Isla. Lo de Vidal desde el punto de vista de las convicciones es increíble”, sumó.

En el cierre, y tras ser consultado sobre cuáles eran las verdaderas razones por las que Ricardo Gareca tomó el puesto de entrenador en la Selección Chilena, Sotomayor largó diciendo que “Yo creo que vino a vacacionar”, cerró.

Chile vs. Venezuela, día y hora

La Roja se juega su última chance para llegar al Mundial de Norteamérica 2026 este martes 19 de noviembre cuando, a partir de la 9 de la noche, tenga que enfrentar a Venezuela en el Estadio Nacional.