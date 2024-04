Ni en la peor de las pesadillas los hinchas de Palestino soñaron con un debut en la zona de grupos de Copa Libertadores, como el que tuvo el cuadro tricolor ante Bolivar en Rancagua,

El Tino cayó 0-4 ante el cuadro boliviano en una actuación para el olvido. Los goles del visitante fueron obra de De Costa en el 27′ y 34′, Bruno Savio a los 63′ y Vaca en el 83′.

Como si esto fuera poco, Palestino entró en la historia gracias a la expulsión de Iván Román, que con apenas 17 años es el chileno más joven que ve la tarjeta roja en la Copa Libertadores.

Gonzalo Sosa culpa al árbitro de perjudicar a Palestino

Una vez finalizado el partido, el ariete tricolor, Gonzalo Sosa las emprendió contra el juez de la brega, Yael Falcón.

“Nos condiciona totalmente el partido. Un penal que me parece que no fue para nada, en nuestra liga no se cobra eso. La expulsión también lo mismo”, indicó de entrada.

Agregando que “estuvo todo muy cargado para el lado de ellos. La verdad es que me extraña por la calidad de árbitro que es Yael y que se haya equivocado tanto hoy nos duele”.

Igualmente Sosa esboza una pequeña autocrítica. “Es una imagen que no esperábamos dar. Nos condicionó mucho el arbitraje, pero ahora hay que poner la cabeza fría, ver en lo que nos equivocamos y a partir de ahí empezar a crecer”, cerró.

¿Cuándo vuelve a jugar el Tino en Copa Libertadores?

El próximo encuentro de Palestino no es nada fácil en el papel porque deberá viajar a Río de Janeiro para medirse con nada más y nada menos que con Flamengo en el estadio Maracaná el miércoles 10 de abril a las 20:30.