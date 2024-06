Hernán Galíndez en el ojo del huracán en Ecuador: Histórico del 'Tri' arremete por la capitanía del ex Universidad de Chile

Ecuador continúa su preparación para la Copa América de Estados Unidos 2024 y, en el día de ayer, disputó un amistoso frente a Argentina en Chicago. ¿El resultado? La albiceleste se impuso por la cuenta mínima con un gol de Ángel di María.

La polémica, eso sí, se instaló en Ecuador: Hernán Galíndez, quien es de origen argentino naturalizado ecuatoriano, fue el capitán del ‘Tri’ en el amistoso frente a los argentinos y mostró su orgullo en el post partido.

“La verdad, muchísimo orgullo. Cuando vino Enner antes del partido y me dijo que quería que fuera capitán me quedé mirándolo. Enner, Ángel Mena y Alex son de los jugadores que me abrieron las puertas a la selección y valoro mucho esa amistad”, dijo.

Capitanía de Galíndez no gustó para nada a histórico de Ecuador. | Foto: Getty Images

En esa línea, complementa diciendo que “Que hoy hayan tenido un gesto así conmigo es de las cosas más lindas de mi carrera, lo tomo como algo sumamente importante, no cualquiera puede tener ese privilegio de ponerse la cinta de capitán. Estoy feliz y orgulloso”, sumó.

Eso sí, no todos estuvieron felices con la decisión, ya que el histórico Antonio Valencia le cayó sin piedad en X (Twitter): “Valoro mucho el esfuerzo del arquero Galíndez, pero dónde está todo el esfuerzo que hicieron Méndez, Aguinaga, Ulises, Iván, el Tin que abrieron puertas para que el fútbol ecuatoriano cambie. No es posible que un extranjero sea capitán de nuestra selección”, arremetió.

Lo cierto es que Ecuador cayó por la mínima, Hernán Galíndez fue capitán y eso no gustó para Valencia, quien esperaba que un jugador de origen ecuatoriano fuera el que llevara la cinta de capitán ante Argentina.

El grupo de Ecuador en Copa América

Ecuador compartirá grupo en la Copa América de Estados Unidos 2024 con Venezuela, Jamaica y México, quien viene de ser absolutamente aplastado por la selección uruguaya de Marcelo Bielsa.