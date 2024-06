La Copa América de Estados Unidos 2024 está a la vuelta de la esquina y, a partir de la próxima semana, el continente vivirá una fiesta en Norteamérica donde todos buscarán quedarse con el trofeo más preciado en este lado del continente.

Chile se ubica en el Grupo A, donde tendrá que compartir zona con Perú, Canadá y el vigente campeón del mundo: Argentina. Fue precisamente la albiceleste quien ayer disputó un compromiso amistoso ante Ecuador y se puso por la cuenta mínima.

Todo indica que Arturo Vidal y Gary Medel no estarán en Copa América. | Foto: Photosport

En la conferencia de prensa post partido, el entrenador de los trasandinos, Lionel Scaloni, enfrentó los micrófonos y fue consultado por un periodista chileno sobre una eventual ausencia de Gary Medel y Arturo Vidal en La Roja.

Scaloni, absolutamente desconcertado, responde: “¿No viene Medel y Vidal?” y ante la respuesta del comunicador de que en un 90% no lo harán, el DT argentino prefirió omitir comentarios: “Bueno, vamos a esperar mejor, no voy a hablar del tema. No me hagas decir cosas que después no son y quedo pegado yo”, dijo entre risas.

Así las cosas, poco a poco va tomando color la Copa América donde argentinos y chilenos se cruzarán por la Fecha 2 del Grupo A, donde reeditarán la final de 2016 en el mismo estadio donde La Roja gritó campeón por segunda vez y Lionel Messi renunció a su país.

El camino de La Roja en Copa América

La Roja debuta la próxima semana ante Perú en el estado de Texas, después deberá cruzar Estados Unidos hasta el estado de Nueva Jersey para enfrentar a Argentina y cerrará su participación en la fase de grupos frente a Canadá en Orlando, Florida.