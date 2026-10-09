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Premier League

Ipswich Town vs. Fulham en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 6 de la Premier League

Ipswich Town y Fulham se enfrentan este sábado 10 de octubre, por la jornada 6 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Ipswich Town vs. Fulham, Premier League
Ipswich Town vs. Fulham, Premier League

Ipswich Town y Fulham se cruzan el sábado 10 de octubre en un partido que promete pocos nervios de arriba de tabla pero mucha necesidad de puntos para ambos. Ninguno llegó de la mejor manera a esta sexta fecha de la Premier League.

No hay grandes objetivos en juego más allá de salir de la mitad baja de la tabla. Para dos equipos que todavía no encuentran regularidad, cada punto empieza a pesar antes de lo esperado.

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Horario del partido

  • Chile: 11:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

El Ipswich Town llega con una racha irregular: ganó, perdió y volvió a perder en sus últimos tres compromisos, el más reciente una caída 0-1 como visitante ante Everton. Son 6 puntos en cinco fechas y el puesto 11, una posición que no refleja del todo el nivel mostrado, con partidos en los que mezcló buen funcionamiento con fallas que terminaron costándole caro.

Fulham, en cambio, atraviesa un arranque de temporada mucho más complicado. Con apenas 2 puntos en cinco presentaciones y ubicado 19° en la tabla, el equipo viene de empatar 1-1 de local ante Manchester United, aunque antes había sumado otro empate sin goles frente a Liverpool y una derrota ante Crystal Palace. Todavía no conoce la victoria en este arranque de Premier League y necesita revertir esa estadística cuanto antes.

El historial entre Ipswich Town y Fulham

El historial entre ambos tiene 22 antecedentes y favorece levemente a Fulham, que ganó 9 veces por 7 del Ipswich, con 6 empates completando la cuenta. En las diferencias de gol también manda el conjunto londinense: anotó 42 tantos contra 26 del Ipswich a lo largo de todos esos cruces.

Los últimos enfrentamientos muestran paridad: el más reciente terminó 2-2 cuando Fulham hizo de local, y el anterior fue un 1-1 en campo del Ipswich. De hecho, en los dos últimos cruces directos ninguno pudo sacarse ventaja.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
05/01/2025Fulham vs. Ipswich Town2-2Premier League
31/08/2024Ipswich Town vs. Fulham1-1Premier League
01/11/2023Ipswich Town vs. Fulham1-3League Cup
16/09/2020Ipswich Town vs. Fulham0-1League Cup
02/01/2018Fulham vs. Ipswich Town4-1Championship
26/08/2017Ipswich Town vs. Fulham0-2Championship
08/04/2017Fulham vs. Ipswich Town3-1Championship
26/12/2016Ipswich Town vs. Fulham0-2Championship
19/04/2016Ipswich Town vs. Fulham1-1Championship
15/12/2015Fulham vs. Ipswich Town1-2Championship

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Arsenal vs. Leeds — sábado 10 de octubre, 08:30 hs
  • Sunderland vs. Brighton — sábado 10 de octubre, 11:00 hs
  • Chelsea vs. Bournemouth — sábado 10 de octubre, 11:00 hs
  • Aston Villa vs. Brentford — sábado 10 de octubre, 11:00 hs
  • Manchester United vs. Tottenham — sábado 10 de octubre, 13:30 hs
  • Hull vs. Everton — domingo 11 de octubre, 10:00 hs
  • Crystal Palace vs. Nottingham Forest — domingo 11 de octubre, 10:00 hs
  • Liverpool vs. Man City — domingo 11 de octubre, 12:30 hs
  • Coventry vs. Newcastle — lunes 12 de octubre, 16:00 hs

En síntesis

  • Ipswich Town y Fulham se enfrentan este sábado 10 de octubre por la jornada 6 de la Premier League.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
  • Ipswich Town suma 6 puntos en el torneo.
  • Fulham suma 2 puntos en el torneo.
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