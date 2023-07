Lo que debía ser todo alegría en el camarín de Flamengo luego de la victoria como visitante ante Atlético Mineiro, se transformó en un verdadero infierno.

Sucede que el PF del Mengao, Pablo Fernández, agredió con un golpe de puño al jugador Pedro, el que hizo una denuncia policial por este hecho recibiendo el apoyo de sus compañeros que exigen la salida inmediata del miembro del staff de Jorge Sampaoli.

Precisamente el casildense emitió un comunicado donde afirma que “no creo en la violencia como solución. No nos lleva a ninguna parte. Ni en la vida, ni en el fútbol. A lo largo de mi carrera, he visto tantas peleas y siempre me han dejado con una sensación de vacío. Lo que pasó ayer me puso muy triste. Ensombrecimos una impresionante victoria con una disputa interna cuyas razones existen, pero en este momento no importan”.

En esa línea, Sampaoli deja en claro que buscará una salida salomónica a este triste episodio que golpea al Flamengo.

“La historia me ha demostrado que la única solución es la conversación. Incluso cuando cometí un error o vi el error de los demás. Tengo fe en la palabra, que es una forma de tener fe en el ser humano. Porque la violencia nos separa y la conversación nos une”, indicó.

Sampaoli confiesa que no puede dormir luego de lo ocurrido entre su PF y Pedro

Agregando que “soy el líder de este equipo. Me duele mucho cuando dos compañeros de trabajo se pelean. Más que violencia. Los entrenadores no sólo se dedican a la táctica y a preparar a los futbolistas. Sobre todo, trabajamos para gestionar grupos. Intentamos mejorar y cuidar a las personas”.

Para el final, Sampaoli reconoce que “no he dormido pensando en cómo ayudar a Pedro y Pablo. Sé que ustedes dos tuvieron una noche horrible. Y que, pase lo que pase, tenemos la obligación de cuidarnos. Para cambiarnos. Para unirnos. Para ser mejor. Y poner a Flamengo en lo más alto”, cerró.