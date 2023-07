Flamengo derrotó por 2-1 al Atlético Mineiro en Belo Horizonte. Sin embargo, la jornada se vio empañada por la repudiable agresión del preparador físico de Jorge Sampaoli, Pablo Fernández al jugador Pedro, quien no estuvo convocado para el compromiso.

El PF agredió con un puñetazo al delantero, quien se había sentado en el banquillo para ver a sus compañeros. La agresión desató la molestia en todo el plantel del Mengao.

Los jugadores ya le manifestaron a la directiva del Fla que no entrenarán si el preparador físico está presente. Además, Pedro presentará una denuncia a la comisaria de Belo Horizonte y constatará lesiones.

El descargo de Pedro tras ser víctima de agresión

“Podría estar aquí hablando de los pocos minutos recibidos en los últimos partidos, pero lo que pasó hoy fue más grave que lo puede pasar dentro de las cuatro líneas. Cobardemente, sin motivo e inexplicamente fui atacado, golpeado en la cara por Pablo Fernández miembro del cuerpo técnico de Sampaoli”, expresó P9 a través de su comunicado

“La cobardía física se antepuso a la cobardía psicológica que he sufrido en las últimas semanas. Alguien que se cree con derecho a agredir a otro no merece el respeto de nadie. He pasado por muchas pruebas aquí en Flamengo, pero nada se compara a la cobardía sufrida hoy”, agregó.

El Flamengo tendrá su próximo partido ante Olimpia el jueves 3 de agosto por los octavos de final ida de la Copa Libertadores, uno de los principales de la institución que buscará el bicampeonato continental.