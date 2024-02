Un nuevo cambio podría llegar al fútbol. Se trata de la tarjeta azul, que se ocuparía en casos como faltas tácticas o reclamos contra el árbitro del partido. Esta cartulina se ubicaría en medio de las ya conocidas roja y amarilla.

El futbolista chileno que juega en el Cartagena de la Segunda División de España, Tomás Alarcón se mostró en contra de la nueva tarjeta que se buscaría probar. “La encuentro estúpida porque cambia radicalmente el fútbol”, expresó en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

“Ahora se va a tener que jugar de otro tipo de forma. Los equipos chicos tratan de cortar jugadas para que el equipo grande o el equipo que tiene jugadores muy rápidos, que les gusta el uno versus uno…”, agregó.

El formado en O’Higgins de Rancagua aseguró que habrá temor en los futbolistas: “Vas a jugar con mucho miedo a que te saquen 10 minutos. Al final si te sacan 10 minutos es preferible que te saquen ya de cambio. Es raro”.

En ese sentido, espera que los ensayos no funcionen: “Ojalá que no se apruebe. Vi que iban a hacer unas pruebas y ojalá que resulte mal y no se apruebe, porque cambiaría radicalmente al fútbol”.

Tomás Alarcón no está de acuerdo con la tarjeta azul. (Foto: Getty)

Tomás Alarcón da un ejemplo para repasar a la tarjeta azul

El mediocampista recordó una visita con el Cádiz ante el Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu. Allí mencionó nuevamente a la cartulina. “Con la tarjeta azul ahí hubiera estado los 90 minutos fuera”, expresó

“Aguantamos bien. Eso es lo que te digo, que la tarjeta azul distorsionaría completamente al fútbol, ya que el Cádiz peleando el descenso contra el Real Madrid peleando la Liga, obviamente que sabemos las limitaciones de nosotros”, complementó.

Allí reveló que el plan de juego era hacer faltas: “Entonces no nos quedaba más que salir al contragolpe y, cuando nos robaran la pelota, cortar la jugada. Ese era el plan de juego. Imagínate ahora que no vas a poder cortar una jugada porque te pierdes 10 minutos”.