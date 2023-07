Luego de conseguir su primer título con River Plate, el delantero Pablo Solari se mentaliza en el próximo gran desafío del cuadro millonario, los octavos de final de la Copa Libertadores de América donde enfrentarán a Internacional de Porto Alegre, de Charles Aránguiz.

Y aprovechando el momento, el extremo conversó con ESPN Argentina y en la ocasión, dio una declaración bastante especial y que de alguna manera, hace pensar que en su estadía en Colo Colo y en el fútbol chileno, en sí, no creció en aspectos lógicos para un deportista.

Solari, manifestó que antes de llegar a la banda sangre, no era tan profesional y que solo jugaba a la pelota, despreocupándose de situaciones necesarias para todo jugador. “Apenas llegué a River era alguien que jugaba a la pelota, nomás. No era muy profesional qué digamos, no le daba tanta importancia a muchos factores que hoy día le doy”, reveló el jugador.

Ahondando en aquello, el futbolista detalló los motivos en los cuales ahora mejoró, “la alimentación, el entrenamiento afuera, en mi casa, hoy me alimento de gran manera, aprendí a comer y creo que mejoré un montón, me siento cómodo con mi cuerpo con todo esto que les comento”, reveló el ex colocolino.

Finalmente, comentó en quiénes se apoyó para lograr esos cambios en su carrera. “Cuando arrancas no le das importancia, yo le pedí un consejo a los referentes porque no me sentía pleno y eso me dio herramientas que antes no tenía”, concluyó Solari.