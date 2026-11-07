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Leeds vs. Tottenham: horario y dónde ver en vivo y online en Chile, por la jornada 10 de la Premier League

Leeds y Tottenham se enfrentan este sábado 7 de noviembre, en el Estadio Elland Road, por la jornada 10 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Leeds vs. Tottenham, Premier League
Leeds vs. Tottenham, Premier League

Leeds recibe a Tottenham este sábado 7 de noviembre desde las 09:30 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la Premier League, se disputará en el Estadio Elland Road.

Dos equipos parejos en la clasificación se cruzan por una fecha que puede moverlos de lugar.

La actualidad de ambos equipos

Leeds perdió 0-2 como visitante ante Bournemouth en la fecha anterior. Leeds está 12° en la tabla con 11 puntos. Antes empató 0-0 como visitante ante Sunderland.

+ Seguinos en

En su último compromiso, Tottenham ganó 2-0 como local ante Crystal Palace. El conjunto marcha 9° con 12 puntos. Antes ganó 2-0 como visitante ante Chelsea.

El historial entre Leeds y Tottenham

Leeds y Tottenham se enfrentaron 91 veces en los últimos años: 30 triunfos de Leeds, 35 de Tottenham y 26 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
11/05/2026Tottenham vs. Leeds1-1Premier League
04/10/2025Leeds vs. Tottenham1-2Premier League
28/05/2023Leeds vs. Tottenham1-4Premier League
12/11/2022Tottenham vs. Leeds4-3Premier League
26/02/2022Leeds vs. Tottenham0-4Premier League
21/11/2021Tottenham vs. Leeds2-1Premier League
08/05/2021Leeds vs. Tottenham3-1Premier League
02/01/2021Tottenham vs. Leeds3-0Premier League
27/01/2013Leeds vs. Tottenham2-1FA Cup
03/02/2010Leeds vs. Tottenham1-3FA Cup

Horario del partido

  • Chile: 09:30 hs

Por dónde ver el partido

  • Chile: ESPN, Disney+ Premium
  • Sudamérica: ESPN, Disney+ Premium
  • México: FOX One
  • Estados Unidos: Fubo, USA Network, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, SiriusXM FC
  • Centroamérica: FOX+
  • España: DAZN, DAZN1 Spain, Movistar+

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Fulham vs. Newcastle — sábado 7 de noviembre, 12:00 hs
  • Arsenal vs. Hull — sábado 7 de noviembre, 12:00 hs
  • Nottingham Forest vs. Man City — sábado 7 de noviembre, 14:30 hs
  • Sunderland vs. Chelsea — domingo 8 de noviembre, 11:00 hs
  • Ipswich Town vs. Bournemouth — domingo 8 de noviembre, 11:00 hs
  • Crystal Palace vs. Liverpool — domingo 8 de noviembre, 11:00 hs
  • Brighton vs. Brentford — domingo 8 de noviembre, 11:00 hs
  • Manchester United vs. Aston Villa — domingo 8 de noviembre, 13:30 hs

En síntesis

  • Leeds y Tottenham se enfrentan este sábado 7 de noviembre por la jornada 10 de la Premier League.
  • El partido se transmitirá por ESPN y Disney+ Premium.
  • Leeds suma 11 puntos en el torneo.
  • Tottenham suma 12 puntos tras vencer a Crystal Palace, Chelsea y Coventry.
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