Leeds vs. Tottenham: horario y dónde ver en vivo y online en Chile, por la jornada 10 de la Premier League

Leeds y Tottenham se enfrentan este sábado 7 de noviembre, en el Estadio Elland Road, por la jornada 10 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Leeds recibe a Tottenham este sábado 7 de noviembre desde las 09:30 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la Premier League, se disputará en el Estadio Elland Road.

Dos equipos parejos en la clasificación se cruzan por una fecha que puede moverlos de lugar.

La actualidad de ambos equipos

Leeds perdió 0-2 como visitante ante Bournemouth en la fecha anterior. Leeds está 12° en la tabla con 11 puntos. Antes empató 0-0 como visitante ante Sunderland.

En su último compromiso, Tottenham ganó 2-0 como local ante Crystal Palace. El conjunto marcha 9° con 12 puntos. Antes ganó 2-0 como visitante ante Chelsea.

El historial entre Leeds y Tottenham

Leeds y Tottenham se enfrentaron 91 veces en los últimos años: 30 triunfos de Leeds, 35 de Tottenham y 26 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 11/05/2026 Tottenham vs. Leeds 1-1 Premier League 04/10/2025 Leeds vs. Tottenham 1-2 Premier League 28/05/2023 Leeds vs. Tottenham 1-4 Premier League 12/11/2022 Tottenham vs. Leeds 4-3 Premier League 26/02/2022 Leeds vs. Tottenham 0-4 Premier League 21/11/2021 Tottenham vs. Leeds 2-1 Premier League 08/05/2021 Leeds vs. Tottenham 3-1 Premier League 02/01/2021 Tottenham vs. Leeds 3-0 Premier League 27/01/2013 Leeds vs. Tottenham 2-1 FA Cup 03/02/2010 Leeds vs. Tottenham 1-3 FA Cup

Horario del partido

Chile: 09:30 hs

Publicidad

Por dónde ver el partido

Chile: ESPN, Disney+ Premium

ESPN, Disney+ Premium Sudamérica: ESPN, Disney+ Premium

ESPN, Disney+ Premium México: FOX One

FOX One Estados Unidos: Fubo, USA Network, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, SiriusXM FC

Fubo, USA Network, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, SiriusXM FC Centroamérica: FOX+

FOX+ España: DAZN, DAZN1 Spain, Movistar+

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Fulham vs. Newcastle — sábado 7 de noviembre, 12:00 hs

Arsenal vs. Hull — sábado 7 de noviembre, 12:00 hs

Nottingham Forest vs. Man City — sábado 7 de noviembre, 14:30 hs

Sunderland vs. Chelsea — domingo 8 de noviembre, 11:00 hs

Ipswich Town vs. Bournemouth — domingo 8 de noviembre, 11:00 hs

Crystal Palace vs. Liverpool — domingo 8 de noviembre, 11:00 hs

Brighton vs. Brentford — domingo 8 de noviembre, 11:00 hs

Manchester United vs. Aston Villa — domingo 8 de noviembre, 13:30 hs

Publicidad

En síntesis