Liverpool vs. Brighton: horario y dónde ver en vivo y online en Chile, por la jornada 8 de la Premier League

Liverpool y Brighton se enfrentan este domingo 25 de octubre, en el Estadio Anfield, por la jornada 8 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Liverpool recibe a Brighton este domingo 25 de octubre desde las 11:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 8 de la Premier League, se disputará en el Estadio Anfield. Brighton llega arriba de Liverpool en la tabla y con una racha que ilusiona a cualquiera: viene de meterle cinco a Crystal Palace y antes había goleado a Arsenal.

Liverpool necesita reaccionar después de un traspié feo en casa y no puede permitirse otro resbalón si quiere meterse en la pelea de arriba. Para Brighton es la chance de confirmar que el arranque de temporada no fue casualidad.

La actualidad de ambos equipos

El local tuvo una semana de altibajos: ganó afuera ante Brentford pero antes había sufrido una caída dura, 0-3 en Anfield frente al Manchester City. Está quinto con 12 puntos en siete fechos, una posición que a este plantel le queda chica y que necesita corregir rápido si no quiere perderle pisada a los de arriba.

Brighton, en cambio, atraviesa un presente espectacular. Viene de tres victorias seguidas, incluida una goleada por 5-0 a Crystal Palace y un triunfo contundente sobre Arsenal, y esa racha lo tiene tercero con 16 unidades, arriba del propio Liverpool. Llega a Anfield sin nada que perder y con la confianza de quien no pierde hace varias fechas.

El historial entre Liverpool y Brighton

La historia reciente entre ambos está pareja en resultados pero el balance general sigue siendo favorable para Liverpool, que ganó 18 de los 31 enfrentamientos contra apenas 6 de Brighton, con 7 empates en el medio. La diferencia de gol también es elocuente: 69 a 39 a favor del conjunto de Anfield. Eso sí, en los últimos cruces Brighton mostró que puede competir e incluso ganarle, algo que no sucedía tan seguido antes.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 21/03/2026 Brighton vs. Liverpool 2-1 Premier League 14/02/2026 Liverpool vs. Brighton 3-0 FA Cup 13/12/2025 Liverpool vs. Brighton 2-0 Premier League 19/05/2025 Brighton vs. Liverpool 3-2 Premier League 02/11/2024 Liverpool vs. Brighton 2-1 Premier League 30/10/2024 Brighton vs. Liverpool 2-3 League Cup 31/03/2024 Liverpool vs. Brighton 2-1 Premier League 08/10/2023 Brighton vs. Liverpool 2-2 Premier League 29/01/2023 Brighton vs. Liverpool 2-1 FA Cup 14/01/2023 Brighton vs. Liverpool 3-0 Premier League

Publicidad

Horario del partido

Chile: 11:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Publicidad

Todos los partidos de la jornada

Manchester United vs. Bournemouth — domingo 25 de octubre, 11:00 hs

Hull vs. Brentford — domingo 25 de octubre, 11:00 hs

Crystal Palace vs. Newcastle — domingo 25 de octubre, 11:00 hs

Sunderland vs. Leeds — domingo 25 de octubre, 13:30 hs

En síntesis