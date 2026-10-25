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Liverpool vs. Brighton: horario y dónde ver en vivo y online en Chile, por la jornada 8 de la Premier League

Liverpool y Brighton se enfrentan este domingo 25 de octubre, en el Estadio Anfield, por la jornada 8 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Liverpool vs. Albion, Premier League
Liverpool vs. Albion, Premier League

Liverpool recibe a Brighton este domingo 25 de octubre desde las 11:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 8 de la Premier League, se disputará en el Estadio Anfield. Brighton llega arriba de Liverpool en la tabla y con una racha que ilusiona a cualquiera: viene de meterle cinco a Crystal Palace y antes había goleado a Arsenal.

Liverpool necesita reaccionar después de un traspié feo en casa y no puede permitirse otro resbalón si quiere meterse en la pelea de arriba. Para Brighton es la chance de confirmar que el arranque de temporada no fue casualidad.

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La actualidad de ambos equipos

El local tuvo una semana de altibajos: ganó afuera ante Brentford pero antes había sufrido una caída dura, 0-3 en Anfield frente al Manchester City. Está quinto con 12 puntos en siete fechos, una posición que a este plantel le queda chica y que necesita corregir rápido si no quiere perderle pisada a los de arriba.

Brighton, en cambio, atraviesa un presente espectacular. Viene de tres victorias seguidas, incluida una goleada por 5-0 a Crystal Palace y un triunfo contundente sobre Arsenal, y esa racha lo tiene tercero con 16 unidades, arriba del propio Liverpool. Llega a Anfield sin nada que perder y con la confianza de quien no pierde hace varias fechas.

El historial entre Liverpool y Brighton

La historia reciente entre ambos está pareja en resultados pero el balance general sigue siendo favorable para Liverpool, que ganó 18 de los 31 enfrentamientos contra apenas 6 de Brighton, con 7 empates en el medio. La diferencia de gol también es elocuente: 69 a 39 a favor del conjunto de Anfield. Eso sí, en los últimos cruces Brighton mostró que puede competir e incluso ganarle, algo que no sucedía tan seguido antes.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
21/03/2026Brighton vs. Liverpool2-1Premier League
14/02/2026Liverpool vs. Brighton3-0FA Cup
13/12/2025Liverpool vs. Brighton2-0Premier League
19/05/2025Brighton vs. Liverpool3-2Premier League
02/11/2024Liverpool vs. Brighton2-1Premier League
30/10/2024Brighton vs. Liverpool2-3League Cup
31/03/2024Liverpool vs. Brighton2-1Premier League
08/10/2023Brighton vs. Liverpool2-2Premier League
29/01/2023Brighton vs. Liverpool2-1FA Cup
14/01/2023Brighton vs. Liverpool3-0Premier League

Horario del partido

  • Chile: 11:00 hs

Por dónde ver el partido

  • Chile: Disney+ Premium
  • Sudamérica: Disney+ Premium
  • México: FOX One, FOX+
  • Estados Unidos: Fubo, Peacock, NBCSN
  • España: DAZN, DAZN1 Spain, Movistar+

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Manchester United vs. Bournemouth — domingo 25 de octubre, 11:00 hs
  • Hull vs. Brentford — domingo 25 de octubre, 11:00 hs
  • Crystal Palace vs. Newcastle — domingo 25 de octubre, 11:00 hs
  • Sunderland vs. Leeds — domingo 25 de octubre, 13:30 hs

En síntesis

  • Liverpool y Brighton se enfrentan este domingo 25 de octubre por la jornada 8 de la Premier League.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
  • Liverpool suma 12 puntos en el torneo.
  • Brighton suma 16 puntos tras vencer a Crystal Palace, Sunderland y Arsenal.
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