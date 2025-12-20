Este sábado el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo se inclinó por 2-0 en su visita al Real Madrid, por la fecha 17 de La Liga de España. Los dos seleccionados nacionales fueron titulares en el equipo que dirige Matías Almeyda, el tocopillano disputó todo el partido y el lateral izquierdo fue sustituido a los 60 minutos.

La prensa española evaluó el desempeño de ambos, donde Estadio Deportivo fue el más severo con ambos. Por ejemplo, a Alexis Sánchez le pusieron nota 5 y detallaron lo siguiente: “No anda fino, reaccionando tarde con todo a favor, resbalando en el momento más inapropiado o trastabillándose solo. Algo mejor al filo del descanso, pero su chilena tampoco acabó entre palos. Al poco de la reanudación y en posición dudosa, Courtois le ganó el mano a mano. Terminó el partido, pese al cansancio, con otra aptitud, pues las ganas no se le discuten”.

Al Gaby Suazo le pusieron la misma nota: “Bastante más pendiente de tapar a Rodrygo y echar un cable a Marcao que de subir por su costado. Las pocas veces que lo intentó, no centró bien. Cansado tras su inactividad, fue el primer cambio de Almeyda”.

Alexis Sánchez jugó un gran partido ante el Madrid pero no fue suficiente (Photo by Guillermo Martinez/NurPhoto via Getty Images)

Por su parte, ABC Sevilla fue mucho más amable con los chilenos. Partiendo por el ex capitán de Colo Colo: “Aprobado. Vuelta al equipo y buenos minutos hasta que fue sustituido por Oso. Le ha salido competencia y tendrá que apretar”, indicaron.

Respecto a Alexis, evaluaron: “Bien. La cabeza le va perfectamente y tiene ideas excelentes, pero ya no tiene la soltura de antes con los pies. Por eso mismo está ahora en este Sevilla”.

Finalmente, El Diario de Sevilla fue el que mejor calificó a la dupla criolla: “Una hora de juego para cumplir, agradeciendo que el lateral era Asencio. Hoy está por debajo de Oso en prestaciones físicas”, expusieron sobre Suazo.

Y respecto a Sánchez, escribieron: “Enorme lanzador para los compañeros, aprovechando las facilidades de un Real Madrid muy descosido y sin repliegue alguno. Se topó con Courtois”.

Cabe recordar que el próximo partido del Sevilla será contra el Levante, programado para el domingo 4 de enero a las 10:00 horas de Chile en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, por la jornada 18 de La Liga.

DATOS CLAVE

El Sevilla perdió 2-0 ante el Real Madrid con Alexis Sánchez y Gabriel Suazo como titulares.

El lateral Gabriel Suazo jugó 60 minutos antes de ser sustituido por el jugador Oso.