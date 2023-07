"No soy ‘chuncho’ pero…”: Pedro Carcuro se cuadra con Jorge Sampaoli tras los dichos de Arturo Vidal

Si bien ya han pasado varios días de los polémicos dichos de Arturo Vidal en contra de Jorge Sampaoli tras calificarlo como un “perdedor”, lo cierto es que estas siguen sacando ronchas.

Y es que las redes sociales ardieron estas declaraciones del King, quien decidió responderle a sus detractores a través de su cuenta de Instagram señalando: “Son todos chunchos”

Vidal no se fue para nada contento del Flamengo | FOTO: AGIF/Photosport

El reconocido periodista Pedro Carcuro utilizó su tribuna en La Hora para dar su opinión sobre este controversial tema que involucra al ex DT de la Roja y al Bicampeón de América.

“Vidal ha dicho que quienes defienden a Sampaoli son ‘chunchos’, yo no soy ‘chuncho’ pero estoy con el entrenador. A mí él no me parece un DT perdedor, y lo demostró en nuestro país con la Copa Sudamericana de la U y la Copa América de 2015″, comenzó diciendo.

“Arturo está muy errado en lo que dice, parece ciego ante los logros de quien antes era su amigo, con quien antes trotaba en short por las calles de Miami”, puntualizó el rostro de TVN.

Ahora, Vidal se enfoca en lo que será su estadía en Athletico Paranaense, donde buscará darlo todo en su nuevo equipo e intentará quedarse con un puesto en el oncena estelar.