Mauricio Pinilla se cuadra con Arturo Vidal tras el ninguneo a Jorge Sampaoli: "No fue un desastre, déjalo como una opción"

El mediocampista Arturo Vidal está en el ojo del huracán por sus polémicos dichos contra el entrenador argentino Jorge Sampaoli, a quien lo hizo añicos tanto como persona como entrenador tras su abrupta salida del Flamengo de Brasil.

“Me tocó un entrenador perdedor, que no sabe apreciar a los jugadores”, aseveró el King tras su debut triunfal con la camiseta de Atlético Paranaense.

Vidal FOTO: AGIF/Photosport

Si hay alguien que conoce a ambos es Mauricio Pinilla, quien compartió camarín con Vidal y Sampaoli en la Selección Chilena. Pinigol usó su tribuna en el programa Deportes en Agricultura para contar más detalles sobre este quiebre.

“Yo ya la sabía el quiebre, pero no era el encargado yo de decir las cosas. Se supone que la relación iba a ser más armónica. No hubo una discusión previa”, declaró el ex jugador de Universidad de Chile.

Bajo la misma línea, el ex ariete confesó que “Sampaoli lo empezó a limpiar sin decir nada y eso provocó la ira de Arturo (Vidal) porque perfectamente puede haberlo conversado porque uno que le subió el pulgar a la llegada de Sampaoli a Flamengo con los dirigentes fue Vidal”.

“Tampoco se esperaba que le pusiera la camiseta y lo dejara jugar todos los partidos, pero si que le diera la posibilidad de estar a la par con sus compañeros. No digamos que Arturo fue un desastre, pero déjalo como una opción…Lo pilló en un momento de calentura y lo de después es un error irse tan fuerte sabiendo que ya está en otro lado. Sampaoli está en su derecho pero háblalo, dilo y chao”, cerró.