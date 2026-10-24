Racing de Santander vs. Espanyol en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 10 de la LaLiga

Racing de Santander recibe a Espanyol este sábado 24 de octubre desde las 11:15 hora de Chile. El encuentro corresponde a la jornada 10 de la LaLiga. Ninguno de los dos llega con margen para relajarse: Racing y Espanyol están pegados en la tabla y necesitan puntos con urgencia para no meterse más en problemas.
La diferencia entre ambos es mínima, apenas un puesto, y los dos acumulan partidos sin levantar cabeza. Es una final chica para empezar a cambiar la cara en la tabla.
La actualidad de ambos equipos
El Racing de Santander no logra encontrar el funcionamiento que lo saque de la parte baja. Cayó 0-2 como visitante ante Osasuna en la última fecha, después de rescatar un empate 2-2 de local frente a Valencia, y todavía carga con el golpe de la derrota 0-5 contra Celta. Marcha 17° con 8 puntos en 9 fechas, una posición que lo obliga a reaccionar pronto.
Espanyol tampoco atraviesa un buen momento. Perdió 0-1 como local ante Atlético de Madrid, antes había igualado 1-1 como visitante contra Málaga y arrastra además una caída 1-3 frente a Elche. Está 16° con los mismos 8 puntos que su rival de turno, por lo que llega con la necesidad de cortar la racha negativa lejos de su estadio.
El historial entre Racing de Santander y Espanyol
El historial entre ambos tiene 36 antecedentes y una ligera ventaja para el Espanyol, que ganó 14 veces por 10 del Racing, con 12 empates en el medio. La diferencia de gol es mínima: 41 a 40 a favor del equipo catalán, algo que refleja lo parejo que fue el cruce a lo largo de los años.
En los enfrentamientos más recientes el equipo catalán se impuso 2-0 como visitante y también ganó el duelo anterior en Santander por el mismo resultado, así que llega con el récord reciente a favor.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|10/02/2024
|Racing de Santander vs. Espanyol
|2-0
|Segunda División
|19/08/2023
|Espanyol vs. Racing de Santander
|2-0
|Segunda División
|19/03/2012
|Espanyol vs. Racing de Santander
|3-1
|Primera División
|22/10/2011
|Racing de Santander vs. Espanyol
|0-1
|Primera División
|03/04/2011
|Espanyol vs. Racing de Santander
|1-2
|Primera División
|14/11/2010
|Racing de Santander vs. Espanyol
|0-0
|Primera División
|14/04/2010
|Racing de Santander vs. Espanyol
|3-1
|Primera División
|06/12/2009
|Espanyol vs. Racing de Santander
|0-4
|Primera División
|19/04/2009
|Espanyol vs. Racing de Santander
|1-0
|Primera División
|23/11/2008
|Racing de Santander vs. Espanyol
|3-0
|Primera División
Horario del partido
- Chile: 11:15 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: Disney+ Premium
- Sudamérica: Disney+ Premium
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App
- Centroamérica: ViX, Sky Sports
- España: DAZN, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Rayo Vallecano vs. Elche — sábado 24 de octubre, 09:00 hs
- Valencia vs. Villarreal — sábado 24 de octubre, 13:30 hs
- Atlético de Madrid vs. Deportivo La Coruña — sábado 24 de octubre, 16:00 hs
- Athletic Bilbao vs. Getafe — domingo 25 de octubre, 10:00 hs
- Celta vs. Betis — domingo 25 de octubre, 12:15 hs
- Real Sociedad vs. Levante — domingo 25 de octubre, 14:30 hs
- Barcelona vs. Real Madrid — domingo 25 de octubre, 17:00 hs
- Sevilla vs. Osasuna — lunes 26 de octubre, 17:00 hs
En síntesis
- Racing de Santander y Espanyol se enfrentan este sábado 24 de octubre por la jornada 10 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Racing de Santander suma 8 puntos en el torneo.
- Espanyol suma 8 puntos en el torneo.