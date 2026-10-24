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LaLiga

Racing de Santander vs. Espanyol en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 10 de la LaLiga

Racing de Santander y Espanyol se enfrentan este sábado 24 de octubre, por la jornada 10 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Santander vs. Espanyol, LaLiga
Santander vs. Espanyol, LaLiga

Racing de Santander recibe a Espanyol este sábado 24 de octubre desde las 11:15 hora de Chile. El encuentro corresponde a la jornada 10 de la LaLiga. Ninguno de los dos llega con margen para relajarse: Racing y Espanyol están pegados en la tabla y necesitan puntos con urgencia para no meterse más en problemas.

La diferencia entre ambos es mínima, apenas un puesto, y los dos acumulan partidos sin levantar cabeza. Es una final chica para empezar a cambiar la cara en la tabla.

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La actualidad de ambos equipos

El Racing de Santander no logra encontrar el funcionamiento que lo saque de la parte baja. Cayó 0-2 como visitante ante Osasuna en la última fecha, después de rescatar un empate 2-2 de local frente a Valencia, y todavía carga con el golpe de la derrota 0-5 contra Celta. Marcha 17° con 8 puntos en 9 fechas, una posición que lo obliga a reaccionar pronto.

Espanyol tampoco atraviesa un buen momento. Perdió 0-1 como local ante Atlético de Madrid, antes había igualado 1-1 como visitante contra Málaga y arrastra además una caída 1-3 frente a Elche. Está 16° con los mismos 8 puntos que su rival de turno, por lo que llega con la necesidad de cortar la racha negativa lejos de su estadio.

El historial entre Racing de Santander y Espanyol

El historial entre ambos tiene 36 antecedentes y una ligera ventaja para el Espanyol, que ganó 14 veces por 10 del Racing, con 12 empates en el medio. La diferencia de gol es mínima: 41 a 40 a favor del equipo catalán, algo que refleja lo parejo que fue el cruce a lo largo de los años.

En los enfrentamientos más recientes el equipo catalán se impuso 2-0 como visitante y también ganó el duelo anterior en Santander por el mismo resultado, así que llega con el récord reciente a favor.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
10/02/2024Racing de Santander vs. Espanyol2-0Segunda División
19/08/2023Espanyol vs. Racing de Santander2-0Segunda División
19/03/2012Espanyol vs. Racing de Santander3-1Primera División
22/10/2011Racing de Santander vs. Espanyol0-1Primera División
03/04/2011Espanyol vs. Racing de Santander1-2Primera División
14/11/2010Racing de Santander vs. Espanyol0-0Primera División
14/04/2010Racing de Santander vs. Espanyol3-1Primera División
06/12/2009Espanyol vs. Racing de Santander0-4Primera División
19/04/2009Espanyol vs. Racing de Santander1-0Primera División
23/11/2008Racing de Santander vs. Espanyol3-0Primera División

Horario del partido

  • Chile: 11:15 hs

Por dónde ver el partido

  • Chile: Disney+ Premium
  • Sudamérica: Disney+ Premium
  • México: Sky Sports, Sky+, izzi
  • Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App
  • Centroamérica: ViX, Sky Sports
  • España: DAZN, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Rayo Vallecano vs. Elche — sábado 24 de octubre, 09:00 hs
  • Valencia vs. Villarreal — sábado 24 de octubre, 13:30 hs
  • Atlético de Madrid vs. Deportivo La Coruña — sábado 24 de octubre, 16:00 hs
  • Athletic Bilbao vs. Getafe — domingo 25 de octubre, 10:00 hs
  • Celta vs. Betis — domingo 25 de octubre, 12:15 hs
  • Real Sociedad vs. Levante — domingo 25 de octubre, 14:30 hs
  • Barcelona vs. Real Madrid — domingo 25 de octubre, 17:00 hs
  • Sevilla vs. Osasuna — lunes 26 de octubre, 17:00 hs

En síntesis

  • Racing de Santander y Espanyol se enfrentan este sábado 24 de octubre por la jornada 10 de la LaLiga.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
  • Racing de Santander suma 8 puntos en el torneo.
  • Espanyol suma 8 puntos en el torneo.
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