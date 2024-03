En la previa del duelo entre España y Brasil, la estrella del Real Madrid y de la selección brasileña, Vinicius Jr, enfrentó a los medios de comunicación y se quebró a la vista de todos cuando tuvo que referirse a los actos de racismo que ha tenido que enfrentar en su estadía en Europa.

“Entiendo que se hable de lo que se habla, sobre lo que hago en los partidos, porque tengo muchas cosas que mejorar, pero llevo estudiando mucho tiempo el tema del racismo y cada vez tengo menos ganas de jugar”, afirmó el delantero.

Los dichos del formado en Flamengo dieron la vuelta al mundo, y obviamente recibió el apoyo esperado, pero, en Sudamérica, José Luis Chilavert ocupó su cuenta de Twitter para opinar del tema de una manera simplona y arcaica.

“Pan y circo. El primero que insulta y ataca a los rivales es él. Que no sea maricón, el fútbol es para hombres”, disparó el ex arquero paraguayo.

José Luis Chilavert racista y homofóbico en contra de Vinicius Jr.

No sólo Vinicius Jr: Chilavert vs Roberto Carlos

Una imagen icónica de las eliminatorias mundialistas de los 90, protagonizaron precisamente José Luis Chilavert en contra del brasileño Roberto Carlos, al que escupió sin pudor alguno.

Hace un tiempo, el paraguayo dio detalles del incidente. “Durante el partido, me hacía gestos de que no podía convertir ningún gol y cuando terminó el juego que Brasil ganó se me acercó y me dijo: ‘Indio, les ganamos 2-0’. Yo me siento orgulloso de ser un indio, lo interesante que a veces en el mundo del fútbol la gente nos sabe como uno puede reaccionar y digitan todo”, se defendió.

Agregando que “te cortan la imagen que a uno le conviene pasar y esa vez solamente pasaron la imagen de cuando yo lo estoy escupiendo. ¿Si me arrepiento?, son situaciones límites que hay que vivirlas en el momento”.