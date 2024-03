Un importante duelo es el que se disputará este martes en Francia, en donde la Selección Francesa recibirá en Marsella a la Selección Chilena, en lo que será un interesante encuentro válido por la Fecha FIFA.

Previo a este duelo, el delantero y crack francés, Kylian Mbappé conversó con los medios en conferencia de prensa, en la que dejó una cruda confesión para lo que será este duelo, en la que indicó que está preparado para recibir pifias por parte de sus propios hinchas, debido a que es jugador del PSG y jugarán en el estadio del archrrival: el Olympique de Marsella.

“Es un estadio grande, es uno de los 2 o 3 estadios de Francia que son los más calurosos. Siempre nos hace querer hacer un buen partido. (…) Sólo me voy a concentrar en jugar y sin importar el recibimiento que tenga, voy a dar lo mejor de mí.

“Sinceramente, lo entendería si me pitaran, el domingo hay clásico, soy jugador del PSG. Si me silban, así es la vida, si no me silban, me llevaré una grata sorpresa”, comenzó señalando Mbappé.

Mbappé impacta a todos con esta confesión | Foto: Getty Images

Siguiendo en aquella línea, el crack del PSG indicó que está más que preparado para el duelo ante Chile, en la que con sus compañeros buscarán cambiar la imagen de lo que fue la dura derrota ante Francia el pasado fin de semana.

“Es un orgullo indescriptible jugar en la selección de Francia. Nunca me negaré a jugar. Todavía quiero jugar. Me preparo cada verano para esto, es jugando todo el tiempo y demostrando que puedes hacerlo bien todo el tiempo que te conviertes en uno de los mejores o el mejor. Si mañana el entrenador me dice ¡claro que quiero jugar!“, explicó.

Finalmente, Mbappé sentenció indicando que la derrota ante Alemania no cambia en demasía al plan de trabajo para el duelo que tenían ante Chile y que este partido, lo tomarán como una revancha ante su gente, en donde buscarán el triunfo ante ‘La Roja’ de Ricardo Gareca.

“Si hubiéramos ganado 5-0 a Alemania, no me habría dicho que íbamos a ganar la Eurocopa con los dedos en la nariz. Es un aviso, el partido no estuvo bien pero no vamos a tirar por la borda todo lo que hemos hecho, todos los partidos que hemos hecho antes. Se aprendieron muchas lecciones para el futuro del partido del sábado, pero no vamos a atacar a los muchachos después de solo un partido perdido. Siempre estamos llenos de confianza y también de humildad. Estamos listos para tener una reacción mañana”, concluyó.

¿Cuándo es el duelo entre Francia y Chile por la Fecha FIFA?

El duelo entre la Selección de Francia y la Selección Chilena se disputará este martes 26 de marzo a partir de las 17:00 horas en el Marsella y lo podrás seguir EN VIVO por Bolavip Chile.