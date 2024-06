Darío Osorio se encuentra en Chile entrenando junto a La Roja en el Complejo Deportivo Juan Pinto Durán para lo que será el amistoso frente a Paraguay, el que se desarrollará en el Estadio Nacional.

La buena temporada del canterano de Universidad de Chile en el FC Midtjylland de Dinamarca ha hecho que varios clubes del Viejo Continente se interesen en él, como el AC Milan, Olympique de Marsella y el Liverpool de Inglaterra, entre otros.

Cabe consignar que Osorio fue una de las figuras en la obtención del título de la Superliga danesa y en su primera temporada en Europa disputó 24 partidos, donde totalizó 8 goles y dos asistencias.

LIVERPOOL DE INGLATERRA QUIERE CONCRETAR EL FICHAJE DE DARÍO OSORIO

De hecho, según dio a conocer el diario La Tercera, el ex equipo de Jurgen Klopp le habría presentado su intención de pagar hasta US$10 millones de dólares para adquirir un porcentaje del pase del nacido en Hijuelas.

¿Qué piensan en el Midtjylland sobre esto? El propio subdirector deportivo Ove Pedersen indicó al periódico nacional que “usted comprenderá que no podemos comentar posibles ofertas por nuestros jugadores. No podemos adelantar nada. Sencillamente, no es esta la forma en que trabajamos”.

Osorio ya sabe lo que es celebrar un gol con la camiseta de La Roja | FOTO: Manu Blondeau/AOP/SIPA/PHOTOSPORT

“Solo le puedo decir que Darío Osorio es un gran jugador y ha hecho una gran temporada“, resaltó en el cierre de la entrevista.

¿CÓMO ES EL EL PAGO DEL FC Midtjylland A LA U POR DARÍO OSORIO?

En la venta del jugador en agosto de 2023, se determinó que el pago de cinco millones de euros sería en cuotas. Los clubes estarán conectados, al menos, hasta 2026.

Ya se pagó el 37,5% en 2023 y este 2024 recibirán un 12,5%. En los siguientes dos años se abonará el 50% restante en partes iguales de 25%.