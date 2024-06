El Pitbull estaba considerado para jugar ante Almirante Brown por la Copa Argentina. Sin embargo, no pudo sumar minutos por una situación ajena al cuerpo técnico.

Se queda con las ganas: ¿Por qué Gary Medel aún no pudo redebutar en Boca Juniors?

En el mundoBoca Juniors estaba instalada la expectativa ante un posible redebut del chileno, Gary Medel. De hecho, el Pitbull aparecía entre los citados por Diego Martínez para el encuentro ante Almirante Brown por los octavos de final de la Copa Argentina.

Sin embargo, el defensor chileno de 36 años finalmente no pudo estar en el compromiso disputado en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. ¿La Razón? No llegó el transfer del jugador, por lo que no quedó habilitado para jugar.

De hecho, Medel estaba realizando los trabajos de precompetencia y quedó fuera del partido. El zaguero tuvo que mirar el triunfo de su equipo por 2-1 desde las tribunas y deberá seguir esperando para su reestreno.

Los goles de Boca Juniors los marcaron Miguel Merentiel a los 47’ del primer tiempo, Edinson Cavani a los 53’ en el complemento. Por su parte, el descuento lo anotó Santiago Vera en el minuto 78’.

En Brown sumó minutos un viejo conocido del fútbol chileno. Se trata de Brian Fernández, quien tuvo un gran primer semestre de 2018 con Unión La Calera, siendo figura en nuestro balompié.

¿Cuándo vuelve a jugar Boca Juniors de manera oficial?

El próximo compromiso oficial del cuadro Xeneize será ante Independiente del Valle el 17 de julio a las 20:30 en Ecuador por el playoff ida de la Copa Sudamericana 2024.