Todo parece indicar que Gary Medel no continuará en Boca Juniors de cara a la próxima temporada, puesto que el “Pitbull” tuvo un pésimo presente en Argentina y habría tenido peleas con el DT Fernando Gago que habrían gatillado su salida anticipada del cuadro Azul y Oro.

Ahora, el bicampeón de América con La Roja estaría planeando un cambio de aire y es ahí donde su nombre comenzó a sonar con fuerza en Universidad Católica, lo que generó comentarios negativos de muchos hinchas cruzados que siguen enojados con el polifuncional jugador por no volver antes al club que lo formó.

Durante estos días, el futbolista de 37 años aprovechó para acompañar a La Roja Sub 20 en su periplo por España, por lo que rápidamente salieron especulaciones en los medios trasandinos de que Medel estaría abrochando su retorno al fútbol europeo.

Waldo Ponce sobre el futuro de Gary Medel: ¿la UC o España?

Uno que compartió camarín con Medel durante varios años en el Equipo de Todos fue Waldo Ponce, que en su rol como comentarista deportivo de Radio Futuro habló sobre el futuro del oriundo de Conchalí.

“Yo siempre me comunico con Gary Medel, él es mi amigo igual. Una vez él me planteó esa idea de volver a vivir a España, de radicarse allá, así que no es una cosa descabellada pensar en esa posibilidad”, señaló Ponce.

Ponce y Medel compartieron camarín en su paso por La Roja | FOTO: Archivo

“Ahora, Gary (Medel) va a querer jugar y la prioridad uno siempre ha sido Católica porque es hincha pero lo de radicarse en España es una posibilidad muy cierta y ahí se prioriza un poco lo que significa su familia”, cerró.

¿Hasta cuándo tiene contrato Gary Medel con Boca Juniors?

Gary Medel estaría preparado para rescindir contrato con el ‘Xeneize’, oficio que lo mantenía con los argentinos hasta finales del 2025.