Lucas Cepeda ya vive sus primeros días como jugador del Elche y comenzó oficialmente su etapa en el fútbol español entrenando junto al plantel en el centro deportivo del club. La expectativa es alta en torno al chileno, que arribó como una apuesta importante y que rápidamente quedó bajo la lupa del cuerpo técnico.

La bienvenida no pasó desapercibida. Fue el propio entrenador Eder Sarabia quien lo recibió con un mensaje directo y cargado de intención: “Bienvenido. Muy bien. Estamos listos. Aquí está, se viene el Barça, pa’ empezar fuerte ya. Lindo partido”. Frases simples, pero que reflejan tanto cercanía como exigencia desde el primer día.

Lucas Cepeda ya está en Elche y su DT le dio tarea de inmediato (Foto: Elche)

El mensaje del DT fue interpretado de inmediato como una señal potente hacia el nuevo refuerzo. El “se viene el Barça” no solo marca el calendario inmediato del equipo, sino que también deja abierta la puerta a que Cepeda pueda ser considerado más pronto que tarde, incluso para un estreno de alto impacto.

¿Debutará Lucas Cepeda ante el Barcelona?

Y es que el contexto no podría ser más desafiante. Elche enfrentará este sábado al FC Barcelona en el estadio Manuel Martínez Valero, en un duelo programado para las 17:00 horas de Chile, un escenario ideal —y exigente— para que el chileno pueda tener sus primeros minutos con la camiseta franjiverde.

En el club valoran especialmente la actitud con la que llegó Cepeda, destacando su disposición al trabajo y su rápida integración al grupo. Desde el cuerpo técnico buscan llevarlo paso a paso, pero saben que partidos como el ante Barcelona también pueden ser oportunidades únicas para acelerar procesos.

Por ahora, el ex Colo Colo ya entrena con normalidad y suma bonos en la interna. Con la confianza explícita de su entrenador y un partido grande a la vuelta de la esquina, el fútbol chileno sigue atento: el debut de Lucas Cepeda en España podría estar mucho más cerca de lo que se pensaba.

