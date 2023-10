Tan solo falta un día para el inicio oficial de los Juegos Panamericanos Santiago 2023 y ya se vive la fiesta deporte en el país, en la capital y en aquellas ciudad donde se albergará alguna competencia.

Pero como todo inicio de evento, desde luego tendrá su ceremonia de inauguración y esta se llevará a cabo en el Estadio Nacional este viernes 20 de octubre a contar de las 20 horas.

Y como buena fiesta, habrán diversos músicos y artistas chilenos y una estrella internacional. El invitado es el cantante colombiano Sebastián Yatra, quien este jueves dio una conferencia de prensa.

Acompañado del Presidente de Panam Sports, Neven Ilic y el Director Ejecutivo de Santiago 2023, Harold Mayne Nicholls, el intérprete de “Mentirosa” tuvo palabras para lo que significa para él ser protagonista de la apertura de los juegos.

““Es un sueño para cualquiera ser parte de un evento tan importante como los Juegos Panamericanos. Va a ser una fiesta impresionante. La producción y todo lo que estamos armando para la inauguración es algo que me hace muy feliz”, sostuvo Yatra.

Además, si bien estará en Chile hasta el sábado, no escondió su deseo de poder presenciar alguna disciplina deportiva durante su estadía y espera poder ver especialidades como el BMX o clavados.

“Es algo extremadamente difícil, que requiere mucha disciplina. No es como la música donde solo hay que aprender a cantar bien y es algo subjetivo. Me gustan esos deportes en los que sienten miedo, pero van y compiten de todos modos. Debe ser así. como cuando me preguntan si no creo que da miedo cantar delante de 100.000 personas”, comentó el artista.

Yatra intentando jugar al trompo junto a Neven Ilic (Santiago 2023)

Presente en la Villa Panamericana

Antes de la conferencia, Sebastián Yatra estuvo en la comuna de Cerillos visitando la Villa Panamericana y algunas de las delegaciones que ya están presentes en el lugar y desde luego, compartiendo con deportistas colombianos y por cierto, del Team Chile.

No obstante, antes estuvo presente en la comuna de Peñalolén, compartiendo con la deportista colombiana Mariana Pajón, quien es una exponente de la especialidad BMX, donde desde luego emitió algunos conceptos en la rueda de prensa.

“Mariana ha representado a Colombia y es una de las deportistas más reconocidas que siempre da todo por nuestro país. Estuve con ella hoy y me impresionó al mirarla y ver su sinceridad, su carisma y también lo atenta que es. Dando consejos, apoyando y diciéndoles a otros deportistas cómo pueden mejorar”, confesó la megaestrella, quien vive así de feliz, sus horas en Santiago 2023.

El artista junto a Mariana Pajón (Santiago 2023)

Yatra con miembros del Team Chile (Santiago 2023)

Obviamente, compartiendo con deportistas de su país, Colombia, en la Villa Panamericana (Santiago 2023)

¿Qué otros artistas se presentarán en la inauguración de Santiago 2023?

Además del colombiano Sebastián Yatra, en la inauguración de los Juegos Panamericanos dirán presente Los Jaivas, Los Bunkers, Los Tres, más Anita Tijoux, Movimiento Origina junto a DJ Bitman, estos últimos interpretarán el himno oficial de Santiago 2023, que lleva por nombre “A la cima”.