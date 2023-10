La derrota por tres tantos a cero frente a Venezuela en Maturín por las clasificatorias sudamericanas, caló hondo en la selección y por cierto, se analiza la situación donde muchos son los responsables.

Indudablmente, los dardos apuntan al técnico de la selección chilena, Eduardo Berizzo, quien no ha podido dar una identidad de juego al funcionamiento de La Roja.

Y dentro de esos aspectos, hubo uno muy criticable en la derrota frente a la vinotinto, en específico por el tema de Darío Osorio, a quien hizo ingresar por el lesionado Diego Valdés y luego lo saca sobre el final del encuentro.

José Pepe Ormazábal en conversación con Bolavip Chile, salió en defensa del nacido en Hijuelas, luego que el estratega haya resuelto tomar tan drástica decisión y alude, que el Toto, no confía en el trabajo de los jóvenes.

“Sí, mató a Osorio y envió un muy mal mensaje en general, para los jóvenes del fútbol chileno con esto de incluirlo y luego sacarlo”, sentenció el relator de Radio Agricultura.

Ahondando en el tema del ex Universidad de Chile, el narrador azul enfatiza que “a Osorio lo liquidó y demuestra que el trabajo de una figura de proyección, no vale nada. Si eso hace con un jugador así, significa que el resto no vale nada”, afirmó.

Osorio jugó tan solo 59′ minutos ante Venezuela (Photosport)

“Berizzo tiene los días contados”

Sobre los cuestionamientos al proceso que encabeza el ex entrenador de O’Higgins de Rancagua, el comunicador es aún más drástico y sentencia que el técnico, no le queda mucho tiempo en el puesto.

“Es arriesgado, yo si hubiese sido Berizzo no voy a los Panamericanos. Pero yo pienso que Berizzo tiene los días contados, creo que terminados los partidos en noviembre debe dar un paso al costado. Ya no dio el ancho”, cerró Ormazábal.

¿Contra quién y dónde jugará Chile en la quinta fecha de las clasificatorias?

En noviembre próximo, se jugarán los últimos dos partidos del año 2023 rumbo al mundial de Norteamérica y en esa quinta jornada, La Roja se medirá ante Paraguay en el Estadio Monumental el próximo jueves 16 de noviembre a las 21:30 horas.