Este martes 21 de noviembre -en Quito- la selección chilena enfrentará a Ecuador en partido válido por la fecha 6 de las Eliminatorias Sudamericanas donde la Roja llega golpeada por dos razones: una, al no poder ganarle a Paraguay de local y, dos, por la renuncia de Eduardo Berizzo.

No es un secreto para nadie que la Tri llega mejor aspectada que el equipo de todos, pero, hay una serie de críticas en contra del estratega Félix Sánchez, incluso de uno de los mejores de la historia de Ecuador: Alex Aguinaga.

“No va a haber Eliminatorias hasta dentro de un año, hoy se necesita ganar como sea. Hoy sí, porque aparte no está jugando bien Ecuador, ósea no voy a esperar de la noche a la mañana cambie. Ni espero siquiera una mejoría. Ni siquiera eso espero. Espero que se gane, nada más”, aseguró el ex 10 en La Radio Redonda de Guayaquil.

Según el crack del Guayas hoy es importante dejar los tres puntos en casa y después intentar que el seleccionado de ese país mejore.

Ecuador viene de empatar sin goles ante Venezuela en Maturín (Getty Images)

“Y después habrá tiempo para poder recomponer, porque la verdad la Selección a mí no me gusta, pero me gusta que gane. Hoy sí priorizo el resultado por encima de cualquier cosa. No creo que mejore”, completó.

Aguinaga siguió criticando a su selección asegurando que es un cuadro tibio. “Yo no veo que vaya para adelante”, disparó.

El otrora compañero de Ivo Basay en México indicó además que él no habla para quedar bien con la gente.

“¿Entonces tengo que decir ‘la Selección está jugando lindo y tenemos que ganar porque estamos jugando lindo’? Tengo que decir lo que es, la gente se enoja muchas veces conmigo porque soy amargo para decir las cosas, pero las cosas están así, tampoco voy a ilusionarme con algo que no me ilusiona. Ahora, que tiene que ganar, sí, y después habrá tiempo para trabajar”, cerró.

¿Cuántos goles y partidos tiene Alex Aguinaga en la selección de Ecuador?

El 10 registra 109 partidos con la camiseta de la TRI donde aportó con 23 goles.