“Va a durar poco…”: En Argentina no le ven futuro a Gustavo Quinteros tras sufrir goleada con Vélez ante River

Gustavo Quinteros empezó mal su ciclo en Vélez Sarsfield de Argentina. El empate 1-1 ante Barracas Central en el estreno y la derrota 1-0 ante Independiente en casa ya habían desatado el malestar por parte de los hinchas del Fortín y la opinión pública.

El ex DT de Colo Colo tenía la oportunidad de revertir la situación ante River Plate en el estadio Monumental. Sin embargo, sucedió todo lo contrario, pues el cuadro Millonario se impuso por 5-0.

Facundo Colidio con un doblete y Miguel Borja con un triplete, le dieron el triunfo al equipo de Martín Demichelis. A Quinteros se le vio preocupado e incluso mirando el reloj cuando su equipo estaba en una desventaja de cinco goles.

El famoso periodista trasandino, Flavio Azzaro, siente que el proceso del estratega no se extenderá por mucho tiempo.“Va a durar poco el compañero Quinteros en Vélez, me parece…”, expresó en X.

Además, el comunicador, Martín Etcheverry de Bien Fortineros informa que hay un quiebre en el camarín. “Hay ciertas actitudes de Gustavo Quinteros que no gustaron en el vestuario, desde la pretemporada. Acusan que fue soberbio, que existieron varios destratos, como llamar a los jugadores por sus apellidos, y no están conformes con su trabajo. Clima tenso en Vélez”, reportó en ex Twitter.

Gustavo Quinteros lo pasa mal con Vélez en el fútbol argentino (Foto: Getty)

¿Cuándo vuelve a jugar Vélez Sarsfield?

El próximo desafío del Fortín de Gustavo Quinteros será ante Gimnasia este viernes a las 21:15 en el estadio José Amalfitani por la cuarta fecha de la Copa de la Liga Profesional Argentina.

Hoy Vélez Sarsfield es el peor equipo de la Primera División del fútbol argentino con un sólo punto en tres partidos y una diferencia de gol negativa de -6.