Central Córdoba de Santiago del Estero se proclamó campeón de la Copa Argentina tras vencer por la cuenta mínima al Vélez Sarsfield que dirige Gustavo Quinteros, ex entrenador de Colo Colo quien sufrió en el día de ayer en Santa Fe.

Una vez finalizado el compromiso, el DT hizo sus descargos de la misma manera que lo hacía en los albos: “No se protege a un equipo que merece tener más descanso, que está peleando todo. La sensación es de deuda con el hincha. El domingo tenemos otra oportunidad y ojalá la podamos aprovechar. Los jugadores están muy cansados”, dijo.

Quinteros terminó furia en Vélez. | Foto: Photosport

Bajo esa misma línea, el entrenador del cuadro argentino aseguró que “La planificación perjudicó totalmente a Vélez. No es justo, este partido debió jugarse después del domingo, porque lo más importante es la liga argentina”.

“No hay justicia, no hay una buena planificación. Espero que no vuelva a suceder. Jugamos cuatro partidos en once días, eso es impresentable”, complementó sobre cómo se sintió perjudicado en los últimos días.

En el cierre, incluso, tuvo palabras para el árbitro quien no cobró un penal en el primer tiempo y en la segunda fracción no expulsó al arquero de Central Córdoba por mano fuera del área, toda vez que no había VAR: “Al árbitro lo que tenía que decirle, se lo dije en la cara. Todo lo que pensaba. No me interesa hacerlo público”, remató.

Gustavo Quinteros tiene revancha a la vuelta de la esquina

Vélez Sarsfield tiene la inmejorable chance de ser campeón del fútbol argentino este domingo cuando reciba Huracán, conjunto que necesita derrotar y esperar que Talleres de Córdoba no se imponga a Newells.