Gustavo Quinteros perdió su segunda final en Argentina. Esta vez, el Vélez Sarsfield del exDT de Colo Colo cayó por 1 a 0 ante Central Córdoba en la final de la Copa Argentina.

Tras la derrota del “Fortín”, Gustavo Quinteros expresó su molestia: “La planificación perjudicó totalmente a Vélez. No es justo, este partido debió jugarse después del domingo, porque lo más importante es la liga argentina“.

En esa línea, indicó que: “No hay justicia, no hay una buena planificación. Espero que no vuelva a suceder. Jugamos cuatro partidos en once días, eso es impresentable“.

Todo “normal” hasta allí. Sin embargo, dentro de la cancha, precisamente en las gradas, hubo serios incidentes entre los hinchas y familiares de los jugadores de Vélez Sarsfield. De hecho, algunos futbolistas se metieron a las gradas para defender a sus cercanos.

Las imágenes que dejó la derrota de Vélez Sarsfield

Pese a la derrota, el equipo de Gustavo Quinteros aún tiene la chance de quedarse con el premio mayor, ya que el domingo a las 19:30 horas, se medirá ante Huracán.

De vencer, será el nuevo campeón del fútbol argentino, aunque de caer, la historia podría cambiar drásticamente y el monarca será el “Globo” de Echeverría y Alarcón, siempre y cuando el Talleres de Barticciotto y Catalán no sume de a 3.