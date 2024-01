Gustavo Quinteros dejó atrás su exitoso paso por Colo Colo y ya se enfoca en lo que será su primera temporada al mando de Vélez Sarsfield, club que busca volver a tener años gloriosos en Argentina.

Lo cierto es que los de El Fortín tuvieron su primer amistoso de pretemporada ante Cerro de Uruguay por la Serie Río de La Plata y terminaron cayendo por 1 a 0, lo que generó una ola de comentarios negativos en redes sociales.

Y es que pese a que el conjunto argentino mostró buenos pasajes de fútbol, la poca efectividad en el arco rival y varios errores puntuales hicieron que tanto Quinteros como los fanáticos no quedaran conformes con el rendimiento de los jugadores en el terreno de juego.

Quinteros vive sus primeros días al mando de Vélez | FOTO: Prensa Vélez

EN ARGENTINA NO TIENEN PIEDAD CON GUSTAVO QUINTEROS

Es por esto que los simpatizantes de la V Azulada se tomaron las redes sociales del club y no tuvieron piedad con el ex adiestrador del Eterno Campeón.

“Quinteros, viejo farsante”, “Ándate Quinteros, el 9 juega de 9 no de extremo”, “Qué añito se nos viene” y “Nos ganó un equipo que no tiene suplentes”, fueron algunos comentarios en X (Ex Twitter).

Esta situación llamó la atención de los hinchas albos, quienes algunos salieron a apoyar a Quinteros, mientras que otros lo criticaron duramente por sus derrotas internacionales.

¿Cuántos títulos ganó Gustavo Quinteros en su estadía en Colo Colo?

Gustavo Quinteros se despidió de Colo Colo ganando la Copa Chile 2023. Aquel torneo también lo obtuvo en la temporada 2021.

En la campaña 2022, el DT logró quedarse con la Supercopa de Chile y con el título de Primera División.