La WWE tuvo la primera noche de Wrestlemania 40 en Filadelfia. El primer capítulo del evento estuvo marcao por el triunfo de The Rock y Roman Reigns sobre Cody Rhodes y Seth Rollins, un resultado que trajo repercusiones para la segunda noche que se realiza este domingo 7 de abril.

Aquello porque la lucha entre The Tribal Boss y The American Nightmare por el Campeonato Universal Indiscutido de WWE será con Bloodline Rules, es decir en el terreno de Reigns.

Seth Rollins también estará compitiendo, pues defiende el Campeonato Mundial Pesado de WWE contra Drew McIntyre. En la mesa de comentarios de esta lucha estará CM Punk, quien quedó fuera del evento por lesión.

Logan Paul en tanto defenderá el Campeonato de los Estados Unidos en una triple amenaza con Kevin Owens y Randy Orton. Por su parte, Iyo Sky pondrá en disputa el Campeonato Femenino de WWE (SmackDown) contra Bayley su excompañera en Damage CTRL.

¿Cuándo es la segunda noche de Wrestlemania 40?

La segunda noche de Wrestlemania 40 será este domingo 7 de abril a las 19:00 (de Chile Continental).

¿Cómo ver EN VIVO la noche 2 de Wrestlemania 40?

El evento se podrá ver en Chile a través de ESPN Premium y vía streaming en exclusiva por WWE Network.

La cartelera de WWE Wrestlemania 40 Sunday



Campeonato Universidal Indiscutido de la WWE: Roman Reigns (c) vs. Cody Rhodes.

Campeonato Mundial Pesado de WWE:Seth “Freakin” Rollins (c) vs. Drew McIntyre.

Campeonato Femenino de WWE (Smackdown): Iyo sky (c) vs. Bayley.

Campeonato de los Estados Unidos: Logan Paul (c) vs. Randy Orton vs. Kevin Owens.

LA Knight vs. AJ Styles.