El evento más importante de lucha libre profesional tendrá en el ring a The Rock, Roman Reigns, Cody Rhodes, Seth Rollins, Rhea Ripley, Becky Lynch, entre otros destacados atletas.

The Rock estará en la primera noche de Wrestlemania 40, evento que se desarrolla en la ciudad de Filadelfia, Estados Unidos. El hombre más electrizante del entretenimiento deportivo competirá junto a Roman Reigns vs. The American Nightmire, Cody Rhodes y Seth “Freakin” Rollins.

También Rhea Ripley defenderá el Campeonato Mundial Femenino ante The Man, Becky Lynch. Continuando con la división femenina, Jade Cargill competirá en su primer Wrestlemania, haciendo equipo junto a Bianca Belair y Naomi para enfrentar a Damage CTLR (Asuka, Dakota Kai y Kairi Sane).

Respecto a luchadores latinos, Rey Mysterio hará dupla con Andrade se enfrentarán Santos Escobar y Dominik Mysterio. También habrá un enfrentamiento de hermanos entre Jimmy Uso y Jey Uso. Otro de los atractivos de la noche será Gunther que defenderá su Campeonato Intercontinental ante Sami Zayn.

Además, habrá una lucha de escaleras por el Campeonato Indiscutible en Parejas, allí los campeones Damian Priest y Finn Bálor se medirán anteJohnny Gargano y Tomasso Ciampa, The Miz y R Truth, Kofi Kingston y Xavier Woods, Austin Theory y Grayson Waller y Pete Dunne y Tyler Bate.

¿Cuándo es la noche 1 de Wrestlemania 40?

La noche 1 de Wrestlemania XL se realizará este sábado a las 20:00 (de Chile Continental).

¿Dónde ver EN VIVO Wrestlemania 40?

Wrestlemania XL se podrá ver EN VIVO a través de la plataforma de streaming, WWE Network y por televisión en ESPN Premium (Exclusivo de Chile).