Arturo Vidal sigue enfocado en lo que está haciendo en Athletico Paranaense, escuadra con la cual el mediocampista chileno ha disputado siete encuentros, todo tras ser presente el pasado el 14 de julio.

No obstante, el King de vez en cuando mira de reojo el presente de Boca Juniors, club al cual en más de alguna oportunidad le ha declarado su amor y ha dejado en claro su ganas de vestir dicha camiseta.

A Vidal le gustaría vestir la camiseta de Boca Juniors | FOTO: AGIF/Photosport

Este viernes, el bicampeón de América se tomó un momento para conversar con TNT Sports Argentina, donde confesó que en su retorno a Sudamérica estuvo a detalles de firmar por el elenco Xeneixe.

“Me quedaron muchas ganas. Estuve muy cerca de jugar en la Argentina. Hablé con una persona muy importante cuando volví de Europa a Sudamérica, ahí estuve a nada de jugar en el fútbol argentino”, manifestó el seleccionado chileno.

“No se dio pero me esforcé al máximo para que se diera y la persona con la que hablé también. No se concretó pero las dos partes hicieron el máximo. ¿Por qué no se dio? Eso es un poco más privado. Perdón por no poder contarlo (risas)”, agregó.

Al ser consultado sobre una posible llegada a Boca Vidal le pasó la pelota al director deportivo del elenco argentino. “Es Román (Riquelme) el que me tiene que llamar. Tengo contrato hasta diciembre en Paranaense”, cerró.

Esta situación no pasó desapercibida entre los hinchas de Colo Colo, quienes esperan ver al astro chileno lo antes posible vistiendo la camiseta del conjunto Popular.