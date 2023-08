¿Y Colo Colo? Bruno Barti asegura que era Talleres o nada: "Creo que no había mejor opción para venir"

Su primera conferencia de prensa como jugador de Talleres de Córdoba dio este lunes el delantero chileno Bruno Barticciotto el que pese a llegar recién al cuadro de la T, espera debutar este fin de semana ante Huracán, el equipo que curiosamente vio nacer a su padre, Marcelo.

“No utilizo cupo (de extranjero), tengo nacionalidad. Estoy a disposición del DT, vengo de unos días sin entrenamiento, pero estoy aprovechando estos días para estar 10 puntos”, explicó.

Agregando que “estoy a disposición del DT. Soy mediapunta, pero puedo jugar en cualquiera de las posiciones de ataque. Estoy bien físicamente. El presidente que me quería desde hace tiempo”.

Respecto a la decisión de fichar por Talleres, Bruno Barti contó que “vine acá en la Copa Liberadores con Universidad Católica y la cancha estaba explotada. Creo que no había mejor opción para venir: Todo me motivó a venir, no dude“.

Bruno Barticciotto piensa en la selección chilena

Pensando en que falta poco para el inicio de las eliminatorias mundialistas, el delantero afirma que ir a Argentina también le sirve para ilusionarse con un llamado a la Roja.

“Vengo acá a aportar donde me toque. Tengo que mentalizarme para ir de a poco. A Eduardo Berizzo le gusta que sus jugadores estén en ligas más competitivas, creo que esto es un paso grande”, cerró.