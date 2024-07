Una mala noticia para el tenis en los Juegos Olímpicos de París 2024, ya que Jannik Sinner se tuvo que bajar por una amigdalitis. De esta manera, el certamen se queda sin el primer sembrado y número 1 del ranking ATP.

“Me entristece informarles que lamentablemente no podré participar en los Juegos Olímpicos de París”, comunicó el jugador italiano de 22 años.

El ganador del Abierto de Australia 2024 explicó que comenzó con malestar y el médico le recomendó no competir: “Después de una buena semana de entrenamiento en arcilla comencé a sentirme mal. Estuve un par de días descansando y durante una visita el médico me encontró amigdalitis y me recomendó encarecidamente que no jugara”.



Sinner entregó su sentir por quedar fuera de la cita olímpica: “Perderme los Juegos es una gran decepción, ya que era uno de mis principales objetivos para esta temporada. No veía la hora de tener el honor de representar a mi país en este evento tan importante”.



Por último, aseguró que estará atento a sus compatriotas que competirán: “Buena suerte a todos los deportistas italianos a los que apoyaré desde casa”.

Alejandro Tabilo será cabeza de serie

Tras la baja de Jannik Sinner, Alejandro Tabilo será el sembrado 16 del torneo de tenis individual masculino. Es decir, evitará a cualquier top hasta la ronda de octavos de final.

El Jano perdió por doble 7-6 ante Matteo Berrettini en el ATP 250 de Kitzbühel y ahora viaja a París para competir los Juegos Olímpicos.