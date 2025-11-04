El próximo 5 de diciembre, en el Kennedy Center de Washington D. C., se realizará el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026 a disputarse en Estados Unidos, México y Canadá.
Esta edición del certamen será la primera con el novedoso formato de 48 equipos, que reemplaza al de 32 de los últimos años. Pese al récord de participantes, la Selección de Venezuela no dirá presente.
La Vinotinto, que supo tener momentos de buen fútbol a lo largo del ciclo de Fernando Batista, no forma parte de la Copa del Mundo 2026, que pudo haber sido su primera participación en la historia.
Por qué la Selección de Venezuela no juega el Mundial 2026
La Selección de Venezuela no juega el Mundial 2026 debido a su mal desempeño en las Eliminatorias Conmebol. Con apenas 18 puntos sumados, la Vinotinto se quedó en las puertas del Repechaje.
Cuatro triunfos, seis empates y ocho derrotas fueron los resultados que le impidieron al equipo de Fernando Batista -que renunció luego del último partido- jugar su primera Copa del Mundo. Quedó a dos unidades de la repesca y a diez de la clasificación directa.
Así quedó la tabla de posiciones de las Eliminatorias Conmebol
|#
|Equipos
|PTS
|J
|Gol
|+/-
|G
|E
|P
|1
|Argentina
|38
|18
|31:10
|21
|12
|2
|4
|2
|Ecuador
|29
|18
|14:5
|9
|8
|8
|2
|3
|Colombia
|28
|18
|28:18
|10
|7
|7
|4
|4
|Uruguay
|28
|18
|22:12
|10
|7
|7
|4
|5
|Brasil
|28
|18
|24:17
|7
|8
|4
|6
|6
|Paraguay
|28
|18
|14:10
|4
|7
|7
|4
|7
|Bolivia
|20
|18
|17:35
|-18
|6
|2
|10
|8
|Venezuela
|18
|18
|18:28
|-10
|4
|6
|8
|9
|Perú
|12
|18
|6:21
|-15
|2
|6
|10
|10
|Chile
|11
|18
|9:27
|-18
|2
|5
|11
Los clasificados a la Copa del Mundo 2026
- Estados Unidos (Concacaf)
- Canadá (Concacaf)
- México (Concacaf)
- Argentina (Conmebol)
- Brasil (Conmebol)
- Ecuador (Conmebol)
- Uruguay (Conmebol)
- Paraguay (Conmebol)
- Colombia (Conmebol)
- Nueva Zelanda (OFC)
- Japón (AFC)
- Irán (AFC)
- Uzbekistán (AFC)
- Corea del Sur (AFC)
- Jordania (AFC)
- Australia (AFC)
- Marruecos (CAF)
- Túnez (CAF)
- Egipto (CAF)
- Argelia (CAF)
- Ghana (CAF)
- Costa de Marfil (CAF)
- Cabo Verde (CAF)
- Sudáfrica (CAF)
- Senegal (CAF)
- Qatar (AFC)
- Arabia Saudita (AFC)
- Inglaterra (UEFA)
Países calificados al Repechaje para el Mundial 2026
- Nueva Caledonia (Oceanía)
- Bolivia (Sudamérica)
¿A qué hora será el sorteo del Mundial?
- 10:00 de México
- 11:00 de Perú, Colombia y Ecuador
- 12:00 de Bolivia y Venezuela
- 13:00 de Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay
- 17:00 de España
Cupos por confederaciones
16 plazas para la UEFA (Europa).
9 plazas para la CAF (África): Además, una selección al Repechaje.
8 plazas para la AFC (Asia): Además, una selección al Repechaje.
6 plazas para CONCACAF (Norteamérica, Centroamérica y Caribe): Tres anfitriones y tres por Eliminatorias. Además, dos van al Repechaje.
6 plazas para Conmebol (Sudamérica): Además, una selección al Repechaje.
1 plaza para Confederación de Fútbol de Oceanía (OFC): Además, una selección al Repechaje.
2 plazas se definen en el Repechaje.