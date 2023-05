Ya con casi toda la decimotercera fecha disputada, Colo Colo escaló hasta el tercer lugar de la tabla de posiciones luego de vencer la noche del martes a Audax Italiano por 2-1 en el Estadio Monumental.

Pero el encuentro finalizó con mucha polémica ya que el elenco visitante reclamó un penal en la última jugada del partido, luego que un balón impacte en el brazo de Agustín Bouzat. José Cabero, juez del compromiso, desistió cobrar penal y no fue a ver la jugada al VAR, terminando el partido y desatando la molestia del conjunto itálico.

Pero este jueves la ANFP quiso zanjar la polémica dando a conocer cómo operó el VAR en la jugada que podía haber cambiado el resultado del partido en los segundos finales si es que se cobraba penal a favor de Audax.

"No se ve bien si pega en la mano" o "es muy difícil" son algunos de los comentarios de Rodrigo Carvajal en la cabina cuando revisaba la jugada, buscando la mejor cámara para observar la situación mientras Cabero aguardaba en la cancha.

La decisión de Cabero de no revisar la jugada en el VAR molestó en Audax Italiano | Foto: Photosport

Pero finalmente se tomó una decisión en el VAR: "No es claro, para mí pega en el hombro. No tenemos una imagen aclaratoria para decir que es penal. José la resolvimos, pega en una zona permitida, no tenemos una imagen clara para mostrarte que es penal, ya puedes terminar el partido", es la indicación de Rodrigo Carvajal a José Cabero, que tras la determinación no dejó jugar el tiro de esquina a Audax y pitó indicando el final del compromiso.

ver también Tobar detalla la razón de Cabero para no ir a ver la jugada de Bouzat al VAR

Tanto con la defensa de Roberto Tobar a José Cabero como con el propio registro del VAR, comienzan a disiparse las dudas sobre una polémica jugada que sacó ronchas en el conjunto de Audax Italiano.

Revisa a continuación el video del VAR: