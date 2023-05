Colo Colo derrotó la noche del martes a Audax Italiano por 2-1 en el estadio Monumental, en un partido que terminó con bastante polémica y por el que desde el conjunto visitante aún continúan reclamando.

La razón es una jugada en el último minuto en el área del Cacique, en donde el jugador audino Fernando Juárez tiró un centro pero el balón impactó en el brazo de Agustín Bouzat. De inmediato los jugadores de Audax reclamaron la jugada, pero el árbitro José Cabero decidió no cobrar penal y terminar el partido sin revisar la jugada en el VAR.

Este miércoles en conversación con La Tercera el presidente de Audax Italiano, Gonzalo Cilley, reclamó la jugada: "Nuestra responsabilidad como clubes es defender reglas justas para todos los que competimos en el torneo. No es la primera vez que pasa lo que pasó ayer. Las hinchadas necesitan con urgencia explicaciones claras sobre errores de arbitraje".

Pero Roberto Tobar, presidente de la Comisión de Árbitros de la ANFP, respaldó al juez José Cabero en diálogo con el citado medio: "No cobra penal porque no le parece mano. Por eso no sanciona. Su asistente también le indica que para él no es penal. Cuando el VAR evalúa, observa que el balón golpea en una zona permitida".

Audax reclamó mano penal de Agustín Bouzat pero José Cabero desestimó | Foto: Photosport

Esta zona permitida a la que se refiere el ex referee es la manga del futbolista colocolino, la cual es una zona que no se considera infracción por mano a pesar de que el balón golpee en el brazo.

"Bouzat tiene el brazo algo abierto, pero el balón golpea en una zona permitida reglamentariamente, en el hombro. No es una jugada de interpretación. Para el VAR no es penal", sentenció Roberto Tobar sobre la jugada que sacó ronchas en las heustes audinas.

De esta manera, con la declaración del mandamás del organismo arbitral, comienza a cerrarse el debate sobre la polémica jugada que pudo evitar el triunfo de Colo Colo ante Audax Italiano en el estadio Monumental.