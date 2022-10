Alcalde de Antofagasta desmiente a la ANFP y acusa presión de Pablo Milad: "Me dijo que si Antofagasta no jugaba hoy, iban a perder tres puntos"

Deportes Antofagasta y Palestino debían disputar el partido válido la vigésimo séptima fecha del Campeonto Nacional, pero la Municipalidad de Antofagasta negó el ingreso al recinto de los jugadores del cuadro Árabe y Pumas, árbitros y los medios de comunicación que iban a transmitir el encuentro.

Esto generó el malestar de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile (ANFP), la cual emplazó al municipio del norte de nuestro país por no acatar un acuerdo que existía para la utilización del reducto para este fin de semana.

Frente a esto, el alcalde Jonathan Velásquez arremetió con todo en contra del ente rector del fútbol chileno y Pablo Milad, mandamás del balompié nacional.

"Leí el comunicado (de la ANFP). Soy el alcalde y es mi trabajo estar al tanto y preocuparme de todo lo que pasa en la ciudad, pero no hubo ningún acuerdo. Ayer me llamó el presidente de la ANFP (Pablo Milad) y me dijo que si el CDA (Deportes Antofagasta) no jugaba hoy, iban a perder tres puntos, que con eso se iban a ir derecho al descenso y que eso iba a ser culpa mía y yo le dije que no", declaró en Radio Sol.

En la misma línea, el edil agregó que "después dijo que habían hablado con los atletas (en una actividad que coincidió en el Estadio "Calco y Bascuñán" con el partido) y que ellos iban a desocupar el estadio a las 14:30 horas. Yo le dije: "Qué raro, voy a conversarlo con la directora de Dideco y con el asesor jurídico", los llamé y me contaron otra versión que no tenía nada que ver e, incluso, la directora me dijo que la amenazaron y ahí yo dije: "Cortamos toda relación".

"Uno siempre confía en las personas, por ejemplo, yo creí en (Manuel) Donoso (Gerente General del CDA) cuando me dijo: "El miércoles vamos a la notaría y reconoceremos la deuda, vamos a sacar las cosas del gimnasia y la lavandería", yo confié", sentenció.