Colo Colo ya está en El Salvador para enfrentar a Cobresal por una nueva fecha del Campeonato Nacional. Los dirigidos por Gustavo Quinteros buscarán los tres puntos que lo acerquen a la parte alta de la tabla de posiciones, pero enfrente tendrá al simpre y complicado escuadra de Gustavo Huerta, el cual se hace fuerte de local.

Uno de los jugadores del elenco minero que vivirá un partido especial es Alejandro Camargo, quien ha enfrentado en varias ocasiones al Cacique, pero la más recordada fue cuando este vestía la camiseta de Universidad de Concepción y disputaron el partido de Promoción, el cual terminó con una victoria alba y con amenazas hacia su esposa.

Ahora, Camargo es una de las figuras de Cobresal | Foto: Agencia Uno

En dialogó con Redgol en la antesala del trascendental encuentro, el capitán de Cobresal dejó en claro que "tenemos una revancha. Esperamos haber solucionado los problemas que mostramos ante Palestino y Coquimbo Unido. Ya sabemos todo lo que pasó con Coquimbo en el tema escritorio, pero ya estamos enfocados en Colo Colo”.

“Nosotros no vamos a permitir que se desquitan por no ganar el Superclásico. Independiente de que estén jugando bien o no, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo y sabiendo que ellos son un equipo grande, que a donde van siempre quieren ganar, pero nosotros de local tenemos que dejar los tres puntos siempre acá”, señaló tajantemente Camargo.

“Uno trata siempre de hacer las cosas y por ahí siempre se da la casualidad que a veces salen bien con Colo Colo. Por ahí algunas cosas en el pasado hacen que uno se motiven más, como lo que pasó con las amenazas a mi esposa. Colo Colo siempre será un rival especial”, cerró.

Hay que tener presente que desde las 18:00 horas comenzará a rodar el balón en El Salvador, donde ambos elencos intentarán quedarse con los tres puntos.