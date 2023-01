Andrés Vilches sorprendió en el Mercado de Pases del fútbol chileno al fichar por el sorprendente Ñublense, club que esta temporada tendrá una inédita participación en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2023.

La temporada pasada, el ex Colo Colo y Universidad Católica estuvo en Palestino donde marcó solo un tanto en los 18 compromisos que dijo presente del Campeonato Nacional 2022. Así, Ñublense apareció como agua en el desierto para el artillero.

“Había tenido unos años complicados y venir a Ñublense es lo que quería, estando cerca de mi familia y en un club que juega Copa Libertadores. Todo coincidió y gracias a dios estoy acá”, dijo en conversación con el medio As.

Vilches tuvo irregular campaña con Palestino en 2022. | Foto: Agencia UNO

Sobre su recibimiento en Chillán, aseguró que “El trato es cercano y te hace sentir en confianza, y eso es importante, porque un jugador necesita confianza y sentirse querido. A nosotros, los que llegamos, nos pasó eso. Ha estado intensa la pretemporada, pero eso es importante porque es una base para lo que haremos este año”.

“He tenido muchas ráfagas de hacer una temporada buena, después otra regular y luego no jugar, y eso es importante para quien te está mirando. Uno busca tener continuidad, protagonismo. En mi caso, soy delantero y siempre te miran por los goles. Creo que me ha faltado ser continuo en el trabajo”, complementó.

En el cierre, no le hace el quite a ilusionarse con volver a La Roja: “Uno siempre quiere estar en la Selección y trata de que lo miren, pero en estos momentos estoy pensando en ser feliz, en reencantarme con el fútbol, en hacer una buena pretemporada y en que nos vaya bien con Ñublense. Lo otro llegará solo si se llega a dar. Y si no, estaremos apoyando desde donde sea al grupo”, remató.