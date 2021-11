Luego del ascenso a Primera División de Coquimbo Unido de la mano de Esteban Paredes y Jean Beausejour, falta dilucidar el equipo que deberá jugar la promoción con el cuadro que remate en el lugar 15 de la serie de honor, que hoy sería Deportes Melipilla.

Para llegar al partido definitorio hay que ganar la Liguilla, la que disputarán Deportes Copiapo, Santiago Morning, Deportes Puerto Montt y Deportes Temuco.

El problema es que la Asociación Nacional de Fútbol Profesional aún no determina la programación de estos partidos, algo que generó molestia en el arquero del Chago, Franco Cabrera.

No tuvo dudas el guardameta en utilizar su cuenta de Twitter no sólo para quejarse por la demora afirmando que los clubes necesitan saber con certeza cuando van a jugar, también criticó al órgano rector del fútbol chileno por no poner orden.

"Estamos a 3 días de jugar la liguilla por el ascenso y aún la ANFP no oficializa la programación , ponganse serios muchachos los cuerpos tecnicos planifican y los administrativos deben coordinar viajes y alojamiento , tanto va a costar poner orden y tomar decisiones", escribió Cabrera.

Según el orden en que quedaron en la tabla de posiciones, Deportes Copiapo debe enfrentar a Puerto Montt, en tanto, Santiago Morning hará lo propio con Deportes Temuco.