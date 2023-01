En medio de un Mercado de Pases donde azules se han reforzado con ex albos y albos con ex azules, el panel de Todos Somos Técnicos de TNT Sports vivió un acalorado debate entre Claudio Borghi y Johnny Herrera sobre cómo enseñar la pasión y los mensajes que se entregan entre un equipo y otro.

“Hay cosas que te mueven la pasión, que te marcan la vida, que te forjan como persona y yo me considero uno de ellos, somos así; mi hijo y yo. Él no cacha nada, pero es muy apasionado por sus cosas”, dijo Johnny Herrera.

Claudio Borghi inició el debate y le preguntó al ex arquero: “¿Tu hijo es hincha de la U por qué?” a lo que la respuesta del ex capitán azul fue simple: “Herencia mía, lógico. A mi hijo le preguntas por Colo Colo y te dice caca de perro y se va”.

Johnny encendió un tenso debate. | Foto: Agencia UNO

Fue en ese momento donde Borghi reflexionó: “Pero alguien le enseñó eso a él. Esos fanatismos equivocan a la gente. Ser fanático es bárbaro, extraordinario, el problema es enseñar que el del lado no existe, es malo, eso genera un odio tremendo”.

“Yo no puedo entender que cuando uno va a la cancha tiene que tener miedo. Tuve la raja de ir a un Mundial y había una libertad… caminar, la gente con camisetas, colombianos, argentinos, etc. Yo decía si se juntan los ingleses con los argentinos va quedar la escoba y no solo no quedó, sino que después nos dieron una lección de cómo se recibe a un campeón del mundo. Cuando enseñamos este odio por los clubes es tremendo”, complementó.

Antes de que Manuel De Tezanos cortara el debate, Johnny Herrera se defendió: “Por mi parte no hay odio, yo le fomento la pasión a mi hijo porque las cosas cuando se hacen pasión se hacen mucho mejor”.