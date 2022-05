El arquero de Colo Colo fue consultado sobre su ex compañero, Byron Castillo, con quien compartió en la selección de Ecuador sub 20.

Carabalí responde a pregunta sobre Byron Castillo: "No sabría decirles si es o no colombiano"

Existe una denuncia de la Federación de Fútbol de Chile a Byron Castillo y la Federación Ecuatoriana de Fútbol a la Comisión Disciplinaria de la FIFA por "uso de certificado de nacimiento falso, falsa declaración de edad y falsa nacionalidad por parte del mencionado jugador".

La Federación a través del abogado brasileño, Eduardo Carlezzo, pide a la FIFA una audencia presencial o telemática para que se pueda tener claridad sobre si la nacionalidad del lateral es ecuatoriana o colombiana.

El abogado se mostró convencido de que Castillo es colombiano y aclaró que en caso de acreditarse la irregularidad Chile jugará la Copa del Mundo: "Sería la perdida de los puntos, de los partidos en que jugó Byron Castillo por 3-0, por lo que Chile jugaría directo el Mundial de Qatar 2022″, dijo a CNN Chile.

En redes sociales hay inquietud de las personas. En este contexto, Relator Popular -uno de los personajes colocolinos más seguidos en Twitter- le consultó al arquero Omar Carabalí sobre la nacionalidad de su excompañero. "Ya, vamos a una fuente directa. Oiga don Omar Carabali ¿Byron Castillo es ecuatoriano? ¿si o no?", preguntó.

El guardameta de Colo Colo se toma con humor la consulta: "Jajajajajajajajaja fue compañero mío en el sudamericano sub 20 ! Pero no sabría decirles si es o no colombiano!", responde el profesional de 24 años.