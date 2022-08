Unión La Calera continúa celebrando el importante triunfo que consiguieron frente a Colo Colo en el Estadio Nicolás Chahuán. Una victoria que además de entregarle los tres puntos a los cementeros, les permite tomar distancia de los clubes que están más comprometidos con el descenso directo.

Christian Vilches fue una de las figuras de este partido quien comandó la remontada de Unión La Calera con dos conquistas idénticas, que le permitieron al equipo de Federico Vilar conseguir la victoria en el Campeonato Nacional.

Lo cierto es que el defensor central, que también defendió la camiseta alba a lo largo de su carrera futbolística, dio a conocer en conversación con TNT Sports que el primer gol pudo ser anulado producto de que hubo un apoyo en contra de Bruno Gutiérrez.

“Creo que era anulable. La verdad es que hay un cierto apoyo, pero me parece que él (Bruno Gutiérrez) no tiene tampoco la intención de saltar. Quizás por eso ahí va el tema de no cobrar la falta o el apoyo, pero sí existe el apoyo”.

Christian Vilches enfrentando a Gabriel Costa en la disputa del balón. (Foto: Guillermo Salazar - Bolavip)

Fue en esta misma línea donde el zaguero se sinceró al respecto y profundizó en su análisis al respecto señalando que “Como te digo el defensor no tiene ninguna intención de saltar, entonces yo creo que por ahí va el tema”.

Un episodio que quedará en la historia de enfrentamientos entre ambos elencos, teniendo en cuenta que no se puede volver atrás y que tampoco, durante el partido, se hizo el llamado del VAR para analizar dicha jugada que terminó en gravitar el empate calerano.