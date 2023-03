Magallanes esta viviendo un momento soñado, único. Los carabeleros eliminaron este jueves al Always Ready de Bolivia derrotándolos en el mismísimo Estadio Hernaldo Siles de La Paz y lograron avanzar a la fase tres de la Copa Libertadores.

En el peor de los casos, los albicelestes ya aseguraron su ingreso a la ronda de grupos de la Copa Sudamericana si es que son eliminados por el rival de turno, el Independiente de Medellín de Colombia.

Pero los dirigidos de Nicolás Núñez siguen siendo miembros del arte de lo impensado y al menos por estas horas, metieron el nombre del club en el ámbito internacional. En conversación con Los Tenores de Radio ADN, el defensor Christian Vilches se refirió al momento que viven como institución tras eliminar al cuadro altiplánico.

"Inimaginable, impensado, no se nos pasó por la cabeza obtener un resultado tan abultado. Entendiendo que la vuelta iba a ser en La Paz, en la altura y que cuesta muchisimo. Pudimos hacer un gran partido el día de ayer, asi es que felices", reveló el Kily.

Pero ¿Dónde radica el funcionamiento del equipo? para el ex Unión La Calera es que "tratamos de jugar ya sea en el campeonato y en estos dos partidos de copa, tanto de local como de visita. Al principio nos costó un poquito, pero de a poco se fue dando todo y los últimos cuatro partidos que hemos tenido hemos podido conseguir triunfos jugando de la misma forma y que ahora está dando sus frutos y ayer salimos con esa idea", enfatizó.

ver también Pepe Rojas anda contento por la vida con el desempeño de Zaldivia

Sobre esta situación que tenga un entrenador menor que él, Vilches señaló que no es algo nuevo, pero alaba la forma que tiene Nicolás Núñez de tratar con sus jugadores. "Ya me han tocado varios entrenadores que son menores, (Martín) Anselmi, Paqui Meneghini y lo que más me ha sorprendido de Nico es su carácter, creo que a la corta edad que él tiene logra llegar al jugador, no hace diferencia entre el más viejo y el más joven. El plantel es rico y todos quieren aprender, los más viejos no se limitan a seguir aprendiendo", argumentó.

El carácter de Nicolas Núñez es lo que más alaba el Kily Vilches (Archivo)

Pero el Manojito de Claveles no descansa y ahora antes de seguir en Libertadores, tiene otro importante desafío nada más ni nada menos que visitar a Colo Colo en el Estadio Monumental. Vilches avisa y dice que solo desean seguir en la ruta del triunfo. "Esperemos, dios quiera que sea así. Ahora tenemos un partido muy lindo desde lo emocional y queremos seguir en la senda de la victoria para seguir dándole muchas alegría a la hinchada magallánica", cerró el zaguero.