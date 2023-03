Como en antaño, histórico ex jugador de Colo Colo, Gabriel 'Coca' Mendoza, calentó el Superclásico y le pasó toda la presión al Cacique, asegurando que si Universidad de Chile pierde, no sería nada raro.

El Superclásico del fútbol chileno está a dos días de tener a Colo Colo recibiendo a Universidad de Chile en el Estadio Monumental por la octava fecha del Campeonato Nacional 2023, donde ambos equipos quieren prenderse en lo más alto de la tabla.

El Cacique llega después de una revitalizadora victoria ante Magallanes en condición de local, mientras que la U lo hace después de un amargo empate en el Estadio Santa Laura ante Unión La Calera.

¿Quién está más presionado para el compromiso del domingo? Es una pregunta ambigua pero que Gabriel ‘Coca’ Mendoza se atrevió a responder en diálogo con Futuro FC de Radio Futuro este mediodía de viernes.

El Cacique quiere celebrar ante la U. | Foto: Agencia UNO

“Sin duda alguna creo que la presión la lleva Colo Colo, no nuestro archirrival. Si pierde nuevamente la U, será un año más, pero Colo Colo no puede perder esa localía, esa paternidad que tenemos en los clásicos en el Monumental”, aseguró el ex albo.

Mendoza recuerda la última victoria azul en Pedreros: “Yo estuve en cancha la última vez que la U ganó en el Monumental, lo recuerdo muy bien. Además, fue la única vez que salí a jugar con un cintillo blanco y lo quemé afuera del camarín después del partido”.

“Creo que Colo Colo tiene esa presión y aunque no se demuestra eso afuera, en la interna se debe conversar; ‘oye, no podemos perder la paternidad, tenemos que mantener el poderío en nuestra casa’ y en cambio si el archirrival si pierde, da lo mismo”, remató.