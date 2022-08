Universidad Católica fue contundente contra Universidad de Chile en la edición 195 del Clásico Universitario. El cuadro de Ariel Holan mostró un gran nivel ante su archirrival y aquello le permitió obtener tres puntos importantes para escalar en la tabla de posiciones y de paso hundir más a los azules.

Sin embargo, dentro de la cancha se destacaron algunas figuras y una de ellas fue Mauricio Isla. El Huaso entregó dos asistencias en los tres goles de los precordilleranos y aquello le valió elogios por parte de su entrenador.

No obstante, hubieron otras personas que estuvieron bien atentas al desempeño del ex Flamengo. Además, era un partido especial para el oriundo de Buin, pues el pueblo azul no lo recibió de la mejor manera en el Estadio Nacional luego de todas algunas declaraciones realizadas por el mismo jugador hace un tiempo atrás y donde se proclamó hincha de la U.

Entre los que siguieron el partido de Isla estuvo Coke Hevia. El periodista llenó de halagos al bicampeón de América con La Roja y aseguró que es uno de los dos mejores jugadores en su posición de la historia.

"Puede que le toque algún partido malo, puede que ya no sea el de hace ocho años, pero Isla es uno de los dos mejores laterales de la historia y marca diferencias cuando quiere", expresó el comunicador a través de la red social.

El periodista llenó de elogios al Huaso a través de la red social | Foto: @CokeHevia, Twitter

De momento, la UC suma seis compromisos sin caer entre torneo y Copa Chile, además de sellar el tercer duelo sin recibir goles.