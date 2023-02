Alexis Sánchez está viviendo un momento especial en Francia con la camiseta del Olympique de Marsella, donde además de los buenos resultados, el tocopillano se ha convertido en el hombre gol del cuadro galo.

Sin duda, un segundo aire y un buen presente del goleador histórico de la Selección Chilena dejando atrás momentos de poca participación en el Inter de Milán y antes en el Manchester United donde no brilló y no fue titular indiscutido, algo muy diferente de su actual paso por el Marsella.

Y fue motivo de análisis en el programa Redgol en La Clave el presente del Niño Maravilla, pero también para recordar los inicios de Sánchez en el fútbol profesional y que ya deslumbraba a sus 17 años cuando debutó en Cobreloa y tras aquello, su paso por Colo Colo.

Cristián Basaure, aprovechando la instancia, rememoró un viejo encuentro en cancha que tuvo ante el atacante y pese a no pasar grandes apremios, de todas maneras recalcó y realzó las condiciones que ya el año 2006 mostraba Alexis.

"A mi me tocó marcarlo con Palestino y él con la camiseta de Colo Colo en el Estadio Monumental. No fue tan baile (risas), pero te aseguro tuvo una mala tarde, porque te aseguro que de 10 partidos me pinta la cara en nueve y medio, pero era de esos delanteros difíciles de marcar porque no sabes para dónde va a salir, te gira para un lado, para el otro, rápido, encarador. Tremendo futbolista", enfatizó Basaure.

El ex defensor continuó con su rememoranza y si en el camarín les decían que había que prepararse para enfrentarlo o no. "No tanto, porque ese Colo Colo jugaba con Chupete (Suazo) y con Alexis. Jugaba Matías (Fernández) o sea, había que preocuparse de todos. Alexis cuando llega a Colo Colo arranca de menos a más y estaba ganándose la titularidad. Lo agarré en el momento justo, porque lo agarro seis meses después, me pinta la cara", comentó entre risas.

Alexis consiguió con Colo Colo los títulos del Clausura 2006 y Apertura 2007 (Archivo)

Finalmente, reiteró sobre las condiciones que ya mostraba el delantero en sus inicios en el fútbol profesional. "Era un futbolista diferente y jugaba en ese Colo Colo con todos esos nombres que cuando llegas a un equipo con buen funcionamiento, el futbolista solo tiene que hacer lo que Alexis sabe hacer. Encarar, atreverse y si pierde el balón no pasa nada porque hay un equipo que lo respalda. Fue una experiencia en el punto de vista futbolístico donde uno ve cosas diferentes y uno dice 'este es diferente', el talento en Alexis siempre fue distinto y habla por sí mismo su carrera", concluyó Basaure.

ver también Club español se mete a la pelea con Colo Colo por Arturo Vidal

Para quienes quieran traer a la memoria, aquel partido que se disputó en Macul favoreció por tres tantos a uno a Palestino en el Campeonato de Clausura de aquel año 2006.